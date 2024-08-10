培養海洋素養！國家海洋研究院舉辦全國兒童繪畫比賽頒獎

我是廣告 請繼續往下閱讀
會中，由獲獎學童林宜衫及謝沂叡分享創作理念，並由中華民國台灣南部美術協會理事長李學富分享評審心得，他肯定獲獎小小藝術家的優異表現，能從1500件畫作中脫穎而出，著實不簡單，也提到，雖然主題與構圖都是評分的項目，但重點是畫作的內容必須能夠撼動人心，也鼓勵小朋友將想像力盡情揮灑於畫作中。
海洋委員會主任委員管碧玲表示，國家海洋研究院歷年舉辦全國兒童海洋繪畫比賽，希望能從小培養國人的海洋素養，此次第5屆以童心護海Save Ocean為主題，有近1500位小朋友報名參加，畫出對海洋的疼惜與愛，並透過畫筆傳遞出對海洋的關注與愛，也呼籲國人共同為海洋保育盡一份心力。
管碧玲說，海洋很重要，因為海洋提供人類蛋白質、水，以及氧氣，每個人在享用海鮮，以及呼吸時，都要記得海洋的恩典，珍惜寶貴的海洋資源，並促其永續發展。
管碧玲從鯨魚被廢棄漁網困住的一幅畫作中，感受到孩童對於海洋廢棄物課題的關注，她說，海洋委員會對於海洋保育責無旁貸，希望還給孩童一個潔淨美麗的海洋。
國家海洋研究院院長陳建宏指出，海洋自古以來就與人類的關係密切，而台灣的生存，更是依賴海洋，並以朝向海洋國家發展為目標，該院將持續舉辦兒童繪畫比賽，就是希望邀請孩童加入邁向海洋國家的行列。