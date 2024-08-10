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培養海洋素養！國家海洋研究院舉辦全國兒童繪畫比賽頒獎

▲海洋委員會國家海洋研究院舉辦童心護海Save Ocean全國兒童繪畫比賽頒獎典禮。(圖／國家海洋研究院提供)
▲海洋委員會國家海洋研究院舉辦童心護海Save Ocean全國兒童繪畫比賽頒獎典禮。(圖／國家海洋研究院提供)

記者黃守作／高雄報導

國家海洋研究院9日，在高雄軟體園區A棟中庭交誼廳，舉辦童心護海Save Ocean全國兒童繪畫比賽頒獎典禮，期與會孩童加入邁向海洋國家的行列。

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▲海洋委員會主任委員管碧玲(左2)頒獎給優勝學生。(圖／國家海洋研究院提供)
▲海洋委員會主任委員管碧玲(左2)頒獎給優勝學生。(圖／國家海洋研究院提供)
國家海洋研究院童心護海Save Ocean全國兒童繪畫比賽頒獎典禮，是由海洋委員會主任委員管碧玲與國家海洋研究院院長陳建宏共同主持，有中華民國台灣南部美術協會理事長李學富等人，以及獲獎兒童和家長與會。

會中，由獲獎學童林宜衫及謝沂叡分享創作理念，並由中華民國台灣南部美術協會理事長李學富分享評審心得，他肯定獲獎小小藝術家的優異表現，能從1500件畫作中脫穎而出，著實不簡單，也提到，雖然主題與構圖都是評分的項目，但重點是畫作的內容必須能夠撼動人心，也鼓勵小朋友將想像力盡情揮灑於畫作中。

海洋委員會主任委員管碧玲表示，國家海洋研究院歷年舉辦全國兒童海洋繪畫比賽，希望能從小培養國人的海洋素養，此次第5屆以童心護海Save Ocean為主題，有近1500位小朋友報名參加，畫出對海洋的疼惜與愛，並透過畫筆傳遞出對海洋的關注與愛，也呼籲國人共同為海洋保育盡一份心力。

管碧玲說，海洋很重要，因為海洋提供人類蛋白質、水，以及氧氣，每個人在享用海鮮，以及呼吸時，都要記得海洋的恩典，珍惜寶貴的海洋資源，並促其永續發展。

管碧玲從鯨魚被廢棄漁網困住的一幅畫作中，感受到孩童對於海洋廢棄物課題的關注，她說，海洋委員會對於海洋保育責無旁貸，希望還給孩童一個潔淨美麗的海洋。

▲國家海洋研究院院長陳建宏(左2)頒獎給優勝學生。(圖／國家海洋研究院提供)
▲國家海洋研究院院長陳建宏(左2)頒獎給優勝學生。(圖／國家海洋研究院提供)
國家海洋研究院院長陳建宏指出，海洋自古以來就與人類的關係密切，而台灣的生存，更是依賴海洋，並以朝向海洋國家發展為目標，該院將持續舉辦兒童繪畫比賽，就是希望邀請孩童加入邁向海洋國家的行列。
 

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