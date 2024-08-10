奧運霹靂舞／孫振今晚拚奪牌創歷史　賽事主席BOJIN也來自台灣！

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今年40歲的陳柏均投入街舞運動已經近30年，年輕時受到L.A. Boyz及李小龍的影響開始練舞，並在17歲創立H.R.C舞團，帶領團隊在多場國內、外賽事取得佳績，包括贏得世界冠軍。自從霹靂舞選手退役後，陳柏均開始擔任裁判，在世界各國比賽中都能看見他的身影，擁有豐富的裁判經驗。
今年6月世界舞蹈體育聯盟（WDSF）在年度大會上通過提案，霹靂舞成為奧運新增項目，並任命陳柏均為賽事主席，同時也被任命為奧運霹靂舞顧問。
霹靂舞項目評分標準
霹靂舞評分是根據以下5個評分項目進行評估，包括音樂性（Musicality）：評估選手如何解釋音樂，他們的動作是否與音樂節奏同步、原創性（Originality）：觀察選手動作的創新和獨特性、舞蹈詞彙量（Vocabulary）：考察選手動作的多樣性、技巧性（Technique）：評價選手的身體控制能力和動作的精確度，以及執行力（Execution）：查看選手的整體表現完整度，包括動作的流暢性和無誤執行。
每位霹靂舞選手在每回合中有40至60秒的時間進行表演，選手們需要隨機應對DJ播放的音樂，即興編排舞步，展現他們的動作組合和創意。陳柏均指出，霹靂舞的核心精神在於「自由」，這也是他在制定競賽規則與裁判評分的主要標準。
霹靂舞項目賽制規則
分組賽：16 位選手分為4組，每組4位選手。在這個階段，選手將進行一對一的對抗（Battle）。
晉級條件：綜合選手在循環賽中的表現，包括贏得的回合總數、評審的投票和種子排名，最終決定每組前2名選手進入 8 強。
淘汰賽：進入8強後，比賽轉為淘汰制。選手將進行 3 回合的對抗，每回合勝利將累積，贏得多數回合的選手將晉級下一輪。
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