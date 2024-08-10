柯文哲別漏這筆！他再爆：KP SHOW演唱會結餘77萬 流向木可公司
民眾黨主席柯文哲被爆疑似在去年總統選舉期間作假帳，民眾黨今（10）聲明回應，有3筆合計916萬餘元的支出，經查為帳務處理瑕疵，將盡速補正。資深媒體人康仁俊今再爆料，柯文哲去年辦「KP SHOW」演唱會，結餘後也有一筆77萬款項，最後疑似流到木可公關公司，這筆帳也要記得查清楚。
記者何哲欣／台北報導
原本宇柯文哲一向關係良好的時樂公司，昨透過康仁俊發布聲明，揭開這一連串內幕。康仁俊今上在三立政論節目《54陪審團》拿出相關合約爆料，柯文哲去年突發奇想，靠著演唱會募款，該場演唱會由木可公關公司舉辦、尼奧公司委託承辦，根據合約顯示，尼奧公司負責所有苦差事，承包金額是314萬802元整。
康仁俊說，當時一張演唱會門票號稱是8800元，實際上還是有細分，例如實體票全票8800元、身心障礙票4200元，還有線上票是500元，而根據台北市稅捐稽徵處的報表，最後演唱會的實體票共賣出337張，線上票售出4656張，總計門票收入為531萬400元。
康仁俊說，當時不少媒體都報導，柯文哲演唱會狂吸5百萬元，但扣掉要給尼奧公司的錢，以及其他包括公播的授權費，總共支出是454萬204元，演唱會的竟收入是77萬196元，這筆77萬元應該要拿來當柯文哲的競選費用，但後來卻流向木可公司。
康仁俊提醒，木可公司2023年12月曾捐了100萬元給柯文哲競選總部，但今年1月時這筆錢被原封不動退回去，柯文哲今天聲明說會嚴肅面對，會認真查帳，這筆77萬196元的錢可別忘記了。