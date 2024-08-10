奧運1600公尺接力美國太狠了！第1棒「讓16歲選手跑」　觀眾傻眼

奧運霹靂舞／孫振首戰2：0完勝摩洛哥Billy　爭取分組前2進8強

▲巴黎奧運霹靂舞登場，孫振（B-Boy Quake）成為台灣史上第一人，代表我國霹靂舞站上世界最高殿堂，今晚力拚奪牌。（圖／NOWnews資料照）
▲巴黎奧運霹靂舞登場，孫振（B-Boy Quake）成為台灣史上第一人，代表我國霹靂舞站上世界最高殿堂，今晚力拚奪牌。（圖／NOWnews資料照）

特派記者路皓惟/巴黎報導

2024年巴黎奧運霹靂舞男子個人賽今（10）日晚上10點開始，台灣好手「B-Boy Quake」孫振於10點41分對上來自摩洛哥的選手Billy，分組賽首戰面對Billy，孫振帥氣登場，第一輪孫振無論在技巧性、表現力、原創性、完成性和音樂性都碾壓對手，獲得全票9分，以9：0率先拿下，第二輪孫振表現依舊精彩，以9：0再下一城，首戰以2：0擊敗Billy。孫振將於11點31分對決自荷蘭的選手Menno，最後一場比賽將於凌晨12點14分進行，對手是來自哈薩克的選手Amir。

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霹靂舞項目評分標準

霹靂舞評分是根據以下5個評分項目進行評估，包括音樂性（Musicality）：評估選手如何解釋音樂，他們的動作是否與音樂節奏同步、原創性（Originality）：觀察選手動作的創新和獨特性、舞蹈詞彙量（Vocabulary）：考察選手動作的多樣性、技巧性（Technique）：評價選手的身體控制能力和動作的精確度，以及執行力（Execution）：查看選手的整體表現完整度，包括動作的流暢性和無誤執行。

每位霹靂舞選手在每回合中有40至60秒的時間進行表演，選手們需要隨機應對DJ播放的音樂，即興編排舞步，展現他們的動作組合和創意。陳柏均指出，霹靂舞的核心精神在於「自由」，這也是他在制定競賽規則與裁判評分的主要標準。

霹靂舞項目賽制規則

分組賽：16 位選手分為4組，每組4位選手。在這個階段，選手將進行一對一的對抗（Battle）。

晉級條件：綜合選手在循環賽中的表現，包括贏得的回合總數、評審的投票和種子排名，最終決定每組前2名選手進入 8 強。

淘汰賽：進入8強後，比賽轉為淘汰制。選手將進行 3 回合的對抗，每回合勝利將累積，贏得多數回合的選手將晉級下一輪。

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