獨／奧運看一場比賽多少錢？「最貴項目」跌破眼鏡　真實花費公開

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然而這一回奧運項目最貴的門票其實不是比賽，而是「開幕式」以及「閉幕式」拿下冠亞軍，這次巴黎奧運首創在塞納河上舉行，所有的參賽選手搭乘85艘的接駁船隻，以遊河方式登場，從奧斯特利茨橋出發、耶拿橋下船，選手在下船之後在巴黎艾菲爾鐵塔對面的投卡德侯花園廣場繞行，接續開幕表演，在當時開出最高2700歐（約新台幣91180元）的驚人價碼。
至於閉幕式將在8月12日舉行，根據奧林匹克運動會官網目前顯示，「閉幕式」的門票還在銷售當中，一共將票種分為ABCDE類以及視野受限區，票價從最便宜的E類45歐（約新台幣1595元）到最好位置的A類1600歐（約新台幣56730元），相差非常大。許多人都會以為既然是奧運那肯定是賽事票價最貴，但事實上，「開閉幕式」的起價才是奧運項目最高的。
巴黎奧運賽事門票昂貴！僅看2項目花破5萬元
而《NOWnews》記者也採訪到這次從台灣飛到法國觀賽的陳小姐，她透露：「賽事門票的價格真的不便宜，我自己是只看桌球還有郭婞淳的舉重，光是桌球比賽買到的場次，最便宜的就要100多歐（約新台幣3000多元），而最貴的則是男子單打決賽，就要價280歐（約新台幣1萬初頭），至於郭婞淳的舉重比賽大約也是100多歐（約新台幣3000多元）。」
陳小姐提到，票價的高低一般來說就是看項目的熱門程度，像是桌球因為是亞洲運動，所以已經相對便宜，而像是羽球、籃球這種全球性的熱門運動，票價都會比較高，但仍然是非常的難搶，連她自己都買不到羽球的門票。
「我完全不敢去算光是奧運門票錢就花了多少，粗估只看兩種項目比賽，就已經花了超過5萬元。」而陳小姐也說：「在這次的巴黎奧運，在門票販售上還有進步的空間，像是羽球、桌球這種多輪多場地同時進行的比賽，對戰組合在買票時都看不到，直到前一天才會公布，讓球迷像是在開盲盒一樣入場觀賽，另外就是買票時無法選位置，導致花錢買A區的人位置可能比B區的視野還要差。」
評價奧運之旅體驗只給60分！巴黎真的需要來一台冷氣
陳小姐表示，這一趟請了長假到巴黎看奧運，整體只能給到60分最高，除了賽事門票真的太過昂貴之外，包括機票、住宿、交通、物價都飆漲的非常誇張，基本上都是2倍起跳。像是住宿一個晚上雙人就要價300歐（約台幣10636元）；交通搭地鐵更誇張，本來2歐（約台幣70元）直接在奧運期間變成4歐（約台幣140元），通勤成本直接大幅度上漲；隨便買個小娃娃都是破台幣千元，整趟下來自己一共花費超過20萬元，讓她覺得沒有那麼的值得。
最後陳小姐爆笑表示：「還有最想講的就是，不要再說巴黎不需要冷氣了！雖然他們沒有太陽的時候挺涼快，濕度也比較低，但他們快晚上九點天還是亮的，到底一天是有多久沒有太陽？移動式冷氣根本也沒有用，對亞洲人來說真的體感非常熱！不過優點就是奧運期間，走沒幾步就有警察，治安確實提升不少，法國人在這時候對英文的接受度也比較高。」
法國巴黎大搶奧運財「明著來」！不能賺錢誰還要辦奧運？
然而本屆法國巴黎主辦的奧運，本來就預計會吸引1500萬名遊客到此旅遊，從交通、住宿、物價甚至是觀光景點門票的漲幅，都可以看出巴黎這次想搶攻這波「奧運財」的動機相當明確，也似乎沒有要遮掩的意思。體育政策專家大衛・羅伊森（David Roizen）曾說過，在現代體育的金錢世界中，所謂全民的運動會早就不存在，包含奧運、世界盃，都是替經濟菁英保留的活動。
但舉辦奧運要燒掉的是一大筆驚人的金錢帳目，本屆的巴黎奧運成本大約是82億美元（約2685億元台幣），已經是繼2000年雪梨奧運（81億美元）以來，最節省的一屆，如果官方不靠票價以及這些漲幅來攤平成本，又有哪個國家會願意因為舉辦奧運而欠下一大屁股的債？只能說，舉辦奧運的投資以及回報取捨之間，至今對承辦國來說，還是相當難取捨。
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