中電北送遇瓶頸！台電強調「台灣不缺電」　呼籲支持加速電源開發

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台電指出，北部地區因電力建設興建困難，導致發電量少於用電量。而中部與南部地區，目前發電量都大於用電量，因此，縱使從全國角度來看，電力供應足以滿足用電需求，但從區域平衡的角度，北部用電需求高度仰賴南電、中電北送，是不爭的事實。台電肯定地表示，當北部的電廠跟電網建設得到支持，讓北部發電更有餘裕時，當然會支持每個地方的經濟發展用電。
電進一步指出，北部電網受陽明山、大漢溪天然地形區隔影響，可進一步分為「北東」及「北西」電網。隨著北東電網內機組陸續除役，未來僅剩花蓮的和平電廠130萬瓩，屆時供需缺口恐達470萬瓩，而且受到區域內機組故障和電網輸送能力限制等外在因素的影響，無法保證其他地區的電力能足量供應，即使輸送也需要其他地區增加發電來供應，故台電一再呼籲協和電廠更新改建計畫的必要性。
資料中心屬於用電密度極高之產業，對於電力系統影響甚大，因此世界各國皆謹慎面對並嚴格控管。台電參考新加坡、韓國經驗，透過用電控管，引導用電量5MW以上資料中心，優先至擁有充足再生能源的中南部地區設廠，不僅協助業者減碳並提高國際競爭力，也讓負載與電源端相互匹配，減少電源輸送的耗損。
台電表示，長途輸送電力除將增加能源耗損，也將增加電網負荷及風險。反之，如果每個區域自己都有充足的電源，可避免過度仰賴外援，並就近供應電力，提升電網韌性。電源開發須以「區域平衡」為原則，才能有效降低風險。