方莞靈T1開球片翻紅！150公分「看不見巨人擊掌」 破億觀看萌翻
台灣「舉重精靈」方莞靈在2024巴黎奧運雖無緣站上頒獎台，但奮力的精神仍讓台灣人十分驕傲，更有大批人被她靈動的氣質擄獲，圈粉大票網友。近日就有網友挖出方莞靈2023年在T1籃球比賽擔任開球嘉賓的畫面，只見150公分的她被高大的籃球員包圍，彷彿身處巨人國一般，連對方的「擊掌邀請」都看不見，讓網友忍不住直呼：「這個身高差真的爆擊我的心臟！」
記者賴禹妡／綜合報導
一名網友昨（9）日在Threads上轉發IG影片，並寫下：「方莞靈之看不到的擊掌。」只見方莞靈在2023年3月擔任T1籃球比賽開球嘉賓，150公分的她與兩旁高大的籃球員形成巨大對比，她直直地往上跳丟球後，被左側的籃球員伸手接住，對方原本要與方莞靈擊掌，豈料方莞靈的視角完全看不到，俏皮地笑著離開球場，完美達成開球任務。
影片至今累積破億觀看，眾人全被方莞靈萌翻，紛紛留言「努力拋高，結果旁邊兩個直接伸手接，快被可愛死」、「巨人存在地球的證據」、「根本不同種族吧」、「這個身高差真的爆擊我的心臟」。
方莞靈在本屆巴黎奧運中，出戰女子49公斤級，並繳出抓舉86公斤、挺舉107公斤、總和193公斤的成績，雖然抓舉、總和皆刷新全國紀錄，但遺憾連兩屆無緣站上頒獎台，最後以第6名作收。