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陳天仁慘被爆偷吃還造謠！舊愛怒揭真相　她昔節目片段曝1關鍵

▲陳天仁近日被前任開撕，指出她不僅偷吃還上節目造謠，抨擊他的家人，而她昔日在綜藝節目上談起某位前男友的片段也被一一翻出。（圖／IG tts0og）
▲陳天仁近日被前任開撕，指出她不僅偷吃還上節目造謠，抨擊他的家人，而她昔日在綜藝節目上談起某位前男友的片段也被一一翻出。（圖／IG tts0og）

記者施以慧／綜合報導

擁有「象迷娘」封號的女星陳天仁過去曾和男星周孝安因戲結緣，後來步入婚姻，並育有1女，但甜蜜時光卻僅僅維持2年就離婚收場，豈料她近期卻被小她6歲的歌手男友皇毅爆料曾腳踏兩條船，雖然事後女方透過經紀人強力否認，還在節目上還原真實過程，但皇毅卻沒打算放過，今（10）日凌晨更在社群上痛批女方造謠，而過往陳天仁曾在綜藝節目上坦言自己被劈腿的片段也遭網友翻出，讓這段對簿公堂的感情事更掀起討論。

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▲陳天仁吃完粽子「半夜上吐下瀉」衝急診！醫生聽完她說的情況當場警告1事，讓她嚇壞直呼：「再也不敢了。」（圖／陳天仁IG）
▲陳天仁日前登上《11點熱吵店》消費皇毅，而男方如今在看過節目後忍不可忍，怒控女方造謠。（圖／IG tts0og）
陳天仁上節目消費皇毅　男方忍無可忍開撕

陳天仁今年7月被媒體爆料與歌手皇毅交往，但男方近日卻突然在Dcard上化名爆料自己曾與陳天仁交往，但卻在他回國後發現自己遭到對方劈腿，當時陳天仁不願多加回應，但後續卻又登上綜藝節目《11點熱吵店》，坦言自己與皇毅的感情非常不順，一開始與對方的父母相處融洽，直到知道她曾離過婚，還有1名女兒後就全翻盤，皇毅的父母甚至懷疑她貪圖家產，導致她只能跟男友「假分手」，導致男友每次與父母視訊通話時，她都得躲到廁所，讓她相當難堪。

而陳天仁的說詞也讓皇毅忍無可忍，在Threads上連發6篇文章開撕女方，「公開對我與我的家人人身攻擊、抹黑造謠，我覺得我不能再安靜，我得澄清，捍衛我的名聲…長期對她的退讓，才會讓她到現在還繼續在檯面上當編劇，用她的社群製造虛假的形象繼續扮演受害者，利用不實的故事在別人的傷口上灑鹽，賺取流量以及通告費。」

▲陳天仁過去曾在出國工作期間，被某位前任劈腿。（圖／中天綜合台提供）
▲陳天仁過去曾在出國工作期間，被某位前任劈腿。（圖／中天綜合台提供）
陳天仁曾抓包某前任偷吃　一次劈腿4人超衝擊

兩人的感情醜聞被搬上檯面，也讓網友熱烈討論，甚至翻出去年陳天仁參與《11點熱吵店》的錄影片段，指出她之前透過朋友在酒吧認識一名雙子座的酒保，兩人交往後，男方表現得相當體貼，「他就是每天早上我起床，我一睜開眼睛，他就會去倒一杯溫熱水到我面前。」但熱戀期卻因陳天仁出國工作5天而變調，不僅發現前男友手機裡和演藝圈內男星的曖昧對話，不只如此，還和表演圈知名老師討論性方面的話題，甚至私底下約出去。

不只如此，陳天仁還抓到前男友與另外兩個同志通話：「那兩個同志是我見過的，他有介紹給我認識的。」事後陳天仁果斷攤牌，前男友也坦承自己確實有劈腿圈內男星、前女友還有兩位同志好友，且還去到18禁場所，讓陳天仁受到嚴重打擊，最終選擇和男方提分手。 如今同樣是一方出國、另一方劈腿的事件再度上演，網友也議論紛紛，兩人相互開撕、對簿公堂，也讓這段複雜關係更加讓人霧裡看花。

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