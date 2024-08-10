專訪／希望兒童合唱團赴歐奪5金　執行長：讓世界聽到台灣的聲音

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信誼基金會表示，Puzangalan希望兒童合唱團最大的特色，是在曲目與演唱方式融合排灣族古謠的特色，並且利用排灣族胸腔、喉部共鳴發聲的特殊吟唱方式表演，能讓孩子在練唱過程領悟、傳承族裡的文化，同時透過古謠傳遞愛、希望，也使聽眾透過歌聲聽見蘊含的希望與對土地的記憶。
退休被合唱團孩子問｢我們怎麼辦｣ 蔡義方：一做就是12年
Puzangalan希望兒童合唱團原是執行長蔡義方任教屏東佳義國小期間創立的學校合唱團，當時還是教務主任的他，發現參加校內的合唱團的孩子，經由聲樂老師的指導之下改變許多，特別是注意力相較以往集中，而且許多原住民的孩子，除了體育方面成績優秀，也對唱歌較有興趣，因此蔡義方決定透過音樂陪伴他們成長，直到將要退休，有名孩子跑來問他，「主任退休了那我們怎麼辦？」
後來這個疑問也讓蔡義方想起，以前一直教導孩子，「你只要用功讀書，其他的我來負責。」他也不禁自問，「我退休了，你們怎麼辦？」他也提到，長年教書的經歷讓他看到，很多資質不錯的孩子，一旦缺乏家人陪伴或失去外界支撑的時候，升上國中不用多久就會轉變，「變樣的孩子我看過好多個。」
「如果合唱團能讓孩子學到如何堅持下去、安靜下來集中精神，也能關心自己的未來的話，為什麼不要繼續？」蔡義方後來下定決心，透過友人、外界的直持之下弄好場地、設備、師資，2012年就與負責指揮的教師吳聖穎，藉由排灣族語當中的「希望」一詞「PUZANGALAN」，成立希望兒童合唱團，不只帶著孩子唱歌，也助孩子找到人生的曙光。他也指出，如果合唱團的存在，對於孩子是有幫助的意義，「為什麼不敢自己來做？所以一做已經進入第12年了。」
合唱團孩子升大學「每週回來訓練」 蔡義方：原來這是認同感
蔡義方表示，起初Puzangalan希望兒童合唱團只有打算招收國中以下的孩子目前團內最小的孩子也才小學一年級，一般要到三年级才會加入比賽隊伍的行列，而且男孩之後還會面臨變聲，但在教師的教導之下，可以學習如何運用假聲、頭聲度過變聲期。蔡義方表示，「一個孩子從小學三年級進來（合唱團），等到練到能唱，大概是五年級或六年級，每年都會訓練新的孩子。」而且合唱團平時除了教唱，身為執行長的他也會教導孩子課業，擔憂孩子的年齡分布太廣，就也無法顧及方方面面，不過後來即便超過國中年齡想要留下的孩子，一樣能在合唱團繼續練唱，目前也有就讀大學的成員，每週都從台南市的大學回到部落，等到週末就會進到合唱團練唱，「這些孩子為什麼有興趣留在合唱團才是我們需要思考的地方，他為什麼沒有離開？」
蔡義方表示，該名大學的合唱團成員曾經對他透露「主任，我發現我已經離開不了這個合唱團了。」對方也說，合唱團對於未來的目標與其他方面的影響深遠，因此每週回來除了練唱，也會幫忙團內相關事物，成為一名可靠的幫手。
蔡義方指出，Puzangalan希望兒童合唱團的成員即使長大也不願意離開，也許背後的原因就是長期累積而成的認同感，「他們就是喜歡這個合唱團。」他也發現，合唱團成員之間的同儕關係融洽，私下都會聚在一起談論未来、夢想，畢竟大家出國比賽期間，看到的不只是各國的文化，還有當地居民的生活方式、不同的職業類別，所以逐漸的敢去做夢。而當孩子談到自己的夢想，蔡義方都會鼓勵「你可以去做」，認為如果孩子有夢想的話，「為什麼不讓他們去圓這一個夢？」因此他也表示，現在合唱團做的目的之一就是，能讓孩子按照個人的想法，完成夢想，「我的夢想，就是陪伴他們把它走完。」
合唱團孩子也要兼顧課業 蔡義方：希望在國外唱出「台灣聲音」
另一方面，蔡義方期盼，孩子加入Puzangalan希望兒童合唱團發生的改变，也能吸引更多的家長知道合唱團在做的事。他也提到，唱歌對於原住民孩子其實也是天賦，然而有的家長得知孩子在學唱歌，就會質疑「這是需要訓練的嗎」？或是覺得孩子應以課業為重接受補習，所以無法進入合唱團練習，甚至突然要求孩子退團，都讓蔡義方覺得有挫折感。
不過蔡義方強調，還有一些家長則是尊重孩子意願，覺得既然喜歡就去嘗試，有的孩子則是想要體育、合唱團都能兼顧。蔡義方對此認為，一下子練體育，一下子練唱歌，不如選擇其中一樣認真去做，把它做到有成就就好，而且其實無論孩子與家長的想法如何，重要的是不要放掉課業，因此合唱團也對孩子有一定的要求，必須課業過關才能出國比賽，一旦孩子碰到科目問題，蔡義方就會幫忙講解、教導，避免成績因為參與合唱團有所下滑。
另一方面，蔡義方謙虛表示，Puzangalan希望兒童合唱團獲獎無數，除了在於長年維持的一定水準，能在分數的競爭之中獲得評審的青睞，但這個結果也只是在告訴孩子「你們唱得不錯」，榮譽只是一時的風光而已，目的不是得獎，而在讓更多人聽見屬於台灣的聲音，「至少有人聽見，他們可能會問說『你們從哪裡來？我們可以很驕傲的告诉他們『我們從台灣來，我們是台灣的聲音。」
蔡義方強調，Puzangalan希望兒童合唱團想要告訴孩子的就是，要讓外國人都能知道，「有一個來自台灣的聲音很棒，有個合唱團的水準還蠻不錯。」他也提到，孩子對於站上舞台唱歌給外國人聽其實感到特別驕傲，覺得是把部落的文化帶向國際舞台，尤其是唱自己的古謠，那是一種文化的傳承與肯定，而且外國人很少聽到原住民古謠的胸聲唱法，因此獲得掌聲的那刻，孩子的文化認同會更深刻，也對自己更有自信。