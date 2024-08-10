台中誠品咖啡不僅賣咖啡 提供全天候餐食主打歐陸菜

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擁有長達25年五星飯店主廚資歷的呂芳坤表示，他重視食材品質，堅持以好的食材烹調出絕佳美味，這是他一路走來信念。如今他把這份專業和堅持，傳承給年僅26歲的主廚吳宜軒執行。吳宜軒20歲時拿到盧森堡國際廚藝競賽金牌，擅長肉類料理，透過對味道的要求及擺盤的用心，讓一道道料理更具層次，讓人吃了上癮，回味無窮。
呂芳坤說，台中是各類美食發源地，競爭特別激烈，eslite café誠品咖啡插旗台中，是抱著「誠惶誠工恐」的心，為此團隊「入鄉隨俗」，還依著台中人喜愛清爽口味，微調eslite café餐飲口味。近一年來，由消費者的反饋，可以確定這步棋走對了，不少菜色都深受消費者喜愛，諸如干貝海膽奶油寬卷麵，奶油融合海膽醬的創新風味，降低白醬奶香味，由充滿海洋鹹香的口感取代，成了招牌菜之一。
呂芳坤表示，eslite café備受消費者青睞的主食不少，包括香蒜辣雞肉紅扁麵，採用杜蘭小麥義大利麵，能吸附更多醬汁提升口感和風味。威鮭魚青醬燉飯的青醬，由主廚每日使用羅勒現打，不添加任何添加物，用天然食材征服饕客的胃。至次鮮蝦野菇溫沙拉最受粉領族青睞，搭配來自義大利的巴薩米可醋，讓新鮮的沙拉食材，口味更加層次分明，酸甜交織，風味厚實飽滿。
eslite café主打歐陸菜，在各色燉飯、義大利麵中，藏有不少必點小食，例如橄欖油烤櫛瓜，簡單爽口滋味很開胃。使用多種蔬菜及菇類搭配墨西哥薄餅的蔬食披薩，從台北紅到台中。還有悶滷入味的豬血糕，讓人欲罷不能。採用和牛頰燉煮的紅燒牛肉麵，鮮甜湯頭，軟嫩帶筋的和牛肉，好滋味讓饕客稱讚，都eslite café爆紅美食，非吃不可。