雲豹戰砲車D3研發生變？軍備局：112年8月完成研製、通過作戰測評
軍備局研發的「105公厘輪型戰車」由於車身過高，高達3.3公尺，陸軍建議降低車身高度。軍備局透露預計2025年完成D3樣車的產製與驗證，來滿足軍種作戰需求。不過，媒體報導，雖然2025年國防預算創新高，但軍事投資項目多也產生排擠效應，「105公厘輪型戰車」的D3樣車因為缺乏經費，研發恐怕生變。對此，軍備局今（10）日指出，已於2023年8月完成研製，並通過初期作戰測評。目前正依陸軍所提精進項目，執行D3外觀及性能等項目提升，持續合作開發。
記者呂炯昌／台北報導
今年6月，軍備局邀請媒體至南投兵整中心參訪，軍備局指出，陸軍在作戰測評報告有降高的建議，目標是將105公厘輪型戰車的車身高度將至3公尺以下，已完成第3輛原型車（D3）構型的確認，軍備局與中科院將籌備2.9億元預算，預計2025年完成D3樣車的產製與驗證，來滿足軍種作戰需求。
根據上報報導，中科院有多項軍種訂單因預算排擠被取消，中科院己決定合作案需經董事會同意後才會動支自有基金，105公厘輪型戰車第三輛原型車研製計劃未如軍備局所願恐將生變。
針對媒體報導「雲豹戰砲車D3研發案，軍備局與中科院合作生變」等情，國防部軍備局表示，軍備局生產製造中心及中科院依陸軍作戰需求，已於112年（2023）8月完成研製，並通過初期作戰測評。目前正依陸軍所提精進項目，執行D3外觀及性能等項目提升，持續合作開發。
國防部軍備局說明，有關D3樣車研製時程，預於明（114）年6月底前，完成全車系統組裝，目前執行進度與計畫相符。生製中心及中科院研製預算均已編列，並無媒體所稱窒礙。請國人持續支持武器自主研發，俾益國防自主之目標。