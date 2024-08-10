蔡旻佑站上《披4》 舞台「許光漢驚喜獻聲」！真實心聲曝光
創作歌手蔡旻佑出道18年，決定跨出舒適圈接受全新挑戰，參加陸綜《披荊斬棘的哥哥》第4季錄製，日前播出的初舞台演出，蔡旻佑如王子一般以一襲靚白西裝帥氣登場飆唱成名歌曲〈我可以〉迎戰。他還特別在音樂編曲上加入弦樂，更取樣了經典〈小星星〉旋律，歌曲聆聽感上也做了新調整，這首歌成了〈我可以〉星空版征服了全場觀眾、哥哥們的耳朵，擁有好人緣的他，更邀來許光漢特別錄製打call加油語音，「希望所有舞台都可以順順利利地進行，希望大家多多支持他」。
記者朱祖儀／綜合報導
《披荊斬棘的哥哥》深獲觀眾們喜愛，但在錄製時間上、賽事制度都是充滿各項考驗，蔡旻佑在得知這個錄製機會時就立刻答應：「毫不猶豫就決定參加，我喜歡挑戰也熱愛舞台，出道快滿18年，沒做過什麼瘋狂決定，想盡情瘋玩過，自己還在演藝青春期、年輕氣盛，除了想突破舒適圈，也想拓展交朋友圈，更想在《披哥》的舞台上滿十八。」
但為何會在初舞台選唱〈我可以〉？蔡旻佑認為：「是我的代表作，也是大家最熟悉我的歌，初舞台只有一分鐘篇幅，我希望能快速讓哥哥弟弟以及觀眾朋友，把我和我可以這首歌快速連結」至於編曲裡加入〈小星星〉旋律成為亮點，他則浪漫形容：「想和大家一起仰望最美星空，一起期待接下來披哥宇宙的無限可能。」
籌備演出期間，蔡旻佑讓自己保持平穩心情，「沒有焦慮耶，反而覺得興奮，期待我可以燦爛星空升級版本能帶給大家全新感受」；至於覺得自己表現如何？他回應：「好濕好熱一直噴汗，美中不足的是好短，才一分鐘，表現算是可圈可點。過程蠻爽，有高潮有激情，交換彼此心靈最深處的秘密故事。」除了錄製節目 ，蔡旻佑宣告將於9月28日在馬來西亞舉辦「就要和你在一起」專場演唱會、也開始籌備新作品，希望能趕緊與粉絲見面。