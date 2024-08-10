柯文哲競選經費惹議、妻被爆人頭公司 民進黨批：別東扯西扯
民眾黨主席柯文哲競選總統的經費被爆約有916萬的支出，並未開發票，又加上其妻子陳佩琪以兒子名字開公司，恐有違法疑慮。對此，民進黨秘書長林右昌今（10）日表示，社會自有公評，別東扯西扯，民眾眼睛是雪亮、大家會判斷。
記者陳佩君／台北報導
柯文哲近日遭指總統大選政治獻金申報不實，更有廠商發澄清未收到申報的款項；另一方面，陳佩琪也被爆以別人名義開公司並把地址設成民眾黨黨部，陳則回應，她算是有犯意，但未有犯行，請法院從輕量刑，並稱開公司要弄個讓人不明就理的名字，這樣超思就可以賣蛋，小吃店也可以賣快篩，不得不承認自己實在不聰明。
林右昌今出席「臺灣原住民族正名三十周年」活動，並接受媒體聯訪。林右昌表示，這是民眾黨黨內的問題，應由民眾黨回應，社會自有公評；他認為，不要東扯西扯其他議題，民眾眼睛是雪亮的，大家會做判斷。
另外，針對基隆市長謝國樑指稱民進黨參與罷免案，林右昌回應，謝這樣說不只一次，從公民團體發起罷免，謝國樑與國民黨就一直企圖抹黑、政治化。
林右昌說，目前二階段審查狀況應該會成案，也可以看出謝國樑的企圖不會成功，社會上也有定論。他提到，謝國樑如何面對社會的議論，其企圖扭曲罷免案並泛政治化，社會有自己看法。