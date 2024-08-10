內幕／柯文哲爭議連環爆！藍因這兩事難切割　只剩她扮演反柯勢力

符合憲法精神！北市：99年起落實代理教師薪資平等　再推3大福利

▲台北市政府今（10）日表示，符應憲法精神，臺北市率先全國99年起即保障代理教師薪資平等，再推3大福利。（圖／翻攝googlemap）
▲台北市政府今（10）日表示，符應憲法精神，臺北市率先全國99年起即保障代理教師薪資平等，再推3大福利。（圖／翻攝googlemap）

記者陳郁柔／台北報導

代理教師不採計職前年資敘薪，憲法法庭判決違憲。多次公開露面替代理教師爭權益，身為代理老師的張凱翔曾在2所高中任教，但換到新學校後，校方卻不採計他在前2校服務的年資，在行政訴訟敗訴定讞後，他進一步聲請釋憲，憲法法庭審理後，昨（9）日判決部分違憲。

我是廣告 請繼續往下閱讀
今（10）日臺北市政府發布新聞稿表示，為提供代理教師較合理的薪資待遇，衡酌財政狀況，自99年起，同意高級中等以下學校於辦理具有合格教師資格之代理教師敘薪時，可以比照正式教師採計職前年資提敘薪級至本職最高薪，符合憲法第7條保障之平等原則。又為提供代理教師友善職場環境，自111學年度第2學期起皆採全年聘期，保障代理教師權益。

台北市教育局表示，考量臺北市之消費者物價指數較高，臺北市政府教育局積極提升代理教師之實質薪資所得，再推三大福利措施，第一項為代理教師在聘期中取得任教科目合格教師證或較高學歷，也可以申請改敘較高薪級，其次是提供上下班交通費補助（按實際居住地與工作地點之距離發給630-1200元不等之交通費補助），第三項則是每年教師節發給每位代理教師敬師禮金，113年加碼至新臺幣2000元。

台北市教育局進一步指出，為了鼓勵代理教師在職進修提升專業知能，進而取得合格教師資格，臺北市政府也依據教育部函釋，同意代理教師在無課務時段參加在職進修，進修的方式、時數及假別也可以比照正式專任教師的規定辦理。

此外，臺北市立大學亦提供碩士班加修教育學程管道，代理教師若於碩士階段修習教程完畢，並接續通過教育部教師資格檢定考後，即可取得教師證；未來臺北市立大學亦將配合教育部計畫，持續擴充辦理師培進修專班、學分班之課程，以期持續精進本市各級學校代理教師之進修管道。

台北市教育局表示，市府向來極重視代理教師權益保障，期能藉由提供較優之薪資所得、福利待遇及教學成長環境，讓教師安心致力於教學工作，留任並吸引優秀人才來臺北，一起為教育打拼！

北市代理教師涉偷拍！教育局依法停聘　並進行加強校園反針孔巡檢

公幼教保員待遇、權益不如幼教師　全幼產：8/3上街抗議表達訴求

勞動權益研習首邀跨科高中教師　共製教材齊將勞權融入學生課程

教師、公務員錯愕！綠委喊：明年勞動節應實施全國一致放假

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生