符合憲法精神！北市：99年起落實代理教師薪資平等　再推3大福利

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台北市教育局表示，考量臺北市之消費者物價指數較高，臺北市政府教育局積極提升代理教師之實質薪資所得，再推三大福利措施，第一項為代理教師在聘期中取得任教科目合格教師證或較高學歷，也可以申請改敘較高薪級，其次是提供上下班交通費補助（按實際居住地與工作地點之距離發給630-1200元不等之交通費補助），第三項則是每年教師節發給每位代理教師敬師禮金，113年加碼至新臺幣2000元。
台北市教育局進一步指出，為了鼓勵代理教師在職進修提升專業知能，進而取得合格教師資格，臺北市政府也依據教育部函釋，同意代理教師在無課務時段參加在職進修，進修的方式、時數及假別也可以比照正式專任教師的規定辦理。
此外，臺北市立大學亦提供碩士班加修教育學程管道，代理教師若於碩士階段修習教程完畢，並接續通過教育部教師資格檢定考後，即可取得教師證；未來臺北市立大學亦將配合教育部計畫，持續擴充辦理師培進修專班、學分班之課程，以期持續精進本市各級學校代理教師之進修管道。
台北市教育局表示，市府向來極重視代理教師權益保障，期能藉由提供較優之薪資所得、福利待遇及教學成長環境，讓教師安心致力於教學工作，留任並吸引優秀人才來臺北，一起為教育打拼！