清心福全飲料驚見「半身蜥蜴」！她崩潰：另一半已吞肚 業者道歉
台灣近期食安事件連環爆，近日台中一家清心福全加盟店被爆出，有消費者購買店內珍珠紅茶，喝到一半竟發現蜥蜴屍體，且下半身屍首恐怕已被吞下肚，讓她相當崩潰。對此，清心福全總公司證實此事，並表示已向消費者致歉，也陪同她前往醫院檢查，同時通知該加盟店立即停業消毒。
記者賴禹妡／綜合報導
根據《ETtoday新聞雲》報導，一名女網友近日在LINE群組上指出，她在台中一間清心福全購買一杯珍珠紅茶，沒想到喝到一半，竟發現杯中有一隻小蜥蜴，且一半的身體恐怕已被她吞下肚，讓她相當崩潰，更貼出照片要眾人小心。
對此，清心福全回應，已致歉並陪同消費者至醫院進行檢查，身體檢查報告出爐正常，消費者也已接受道歉。總公司也通知該加盟店立即停業，並進行全店清潔消毒作業及後續釐清，相關責任將全面負責、積極處理。
而女網友事後在群組上透露，店家已陪同她就醫並允諾加強清潔，蜥蜴屍首也已交給店家處置，店家有誠意處理也積極要改善，希望大家能給店家一個機會好好經營，畢竟食安問題不容許一點馬虎。
台中市府食安處則表示，將會派員前往當事店家稽查，若有查獲不合格項目，將命業者限期改正，若複查不合格，就會依《食安法》逕行罰緩，處以6萬元以上，2億元以下罰鍰。