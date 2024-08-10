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直擊／宇多田光出道25年才來台灣！她忍住眼淚不敢哭：我很抱歉

▲「初戀女神」宇多田光出道25年才來台灣，哽咽跟歌迷道歉。（圖／大鴻藝術BIG ART、超級圓頂SUPER DOME、攝影cherry chill will.）
▲「初戀女神」宇多田光出道25年才來台灣，哽咽跟歌迷道歉。（圖／大鴻藝術BIG ART、超級圓頂SUPER DOME、攝影cherry chill will.）

記者陳雅蘭／台北報導

日本天后宇多田光出道25年終於首度來台開唱，今（10）日在台北小巨蛋與1.1萬名歌迷同歡，對於出道這麼久才來台開唱，她哽咽感到抱歉，粉絲高喊「沒關係」安慰偶像，場面十分感人。演出期間，最讓人驚豔的還包含宇多田光幾乎都以中文對談，每演唱完一首歌亦都會說「謝謝」，相當有禮貌。

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今晚，宇多田光總計帶來23首歌表演，唱完《COLORS》後，她不知道該說英文還是日文，但全場表示都可以，宇多田光笑回：「蛤？2個都講嗎？我是第一次在我沒來過的地方開演唱會，其實很擔心，準備的語言也不多，但能夠將心意傳給大家真的很開心，會場也很漂亮，看的很清楚！」此時她望向蛋頂，叮嚀歌迷注意安全。

▲宇多田光每唱完一首歌都會說中文「謝謝」，相當有禮。（圖／大鴻藝術BIG ART、超級圓頂SUPER DOME 攝影：cherry chill will.）
▲宇多田光每唱完一首歌都會說中文「謝謝」，相當有禮。（圖／大鴻藝術BIG ART、超級圓頂SUPER DOME、攝影cherry chill will.）
出道25年都沒來過台灣！宇多田光「忍住淚」道歉

《BADモード》演唱完畢後，宇多田光到後台換第二套服裝，獻唱完《あなた》後她說：「今天最旁邊的畫面（指大螢幕）是多加的，因為希望能讓大家都可以看得到！這場是25週年巡迴演唱會，我想跟大家一起慶祝25週年，因為一直感受到大家的支持….」話說到一半，宇多田光突然哽咽，對於出道25年才來到台灣而感到抱歉，「這次是出道25年，是大家跟我一起的25年，我一直都知道大家在支持著我，我一直想說我花了25年才來到這裡，我很抱歉…我沒有來過這裡的表演，但你們讓我很驚豔，我真的很感謝」。

▲場上，搬出沙發重現《Automatic》MV經典，歌迷超嗨。（圖／大鴻藝術BIG ART、超級圓頂SUPER DOME 攝影：cherry chill will.）
▲場上搬出沙發重現《Automatic》MV經典，歌迷超嗨。（圖／大鴻藝術BIG ART、超級圓頂SUPER DOME、攝影cherry chill will.）
第一次來台一定要吃小籠包！女神發誓「吃飽再回去」

宇多田光也徵求大家「台灣美食必吃清單」，大家高喊「滷肉飯」、「珍珠奶茶」、「小籠包」，她開心回應：「我會吃完再回去！」因為今晚開唱接近晚餐時間，宇多田光一點都不餓，但很擔心大家受不了，「我現在因為大家的熱情，所以我很飽！」

搬出沙發重現《Automatic》經典！宇多田光謝謝歌迷

今晚演出，宇多田光以出道曲《Automatic》作為最後一首安可，表演前她特地用中文一一介紹每位樂團成員，最後表示：「我是主唱宇多田光！」並鞠躬致謝。場上也搬出沙發，宇多田光重現《Automatic》MV的經典畫面，演唱完畢，她繞左右舞台一一跟大家致謝：「平安回家喔！」獲得全場滿滿掌聲與尖叫。

值得一提的是，今天表演的23首歌一結束，宇多田光都一定會說「謝謝」，包含問候環節的開場跟結語，亦都是以「謝謝」開頭與結束；加上好多環節她都用中文和觀眾互動，重視台灣演唱會的程度可見一斑。她將於明天同一時間於同場地開場，詳情可至主辦單位臉書查詢。

▲演唱會結束後，宇多田光數次鞠躬跟全場道謝。（圖／大鴻藝術BIG ART、超級圓頂SUPER DOME 攝影：cherry chill will.）
▲演唱會結束後，宇多田光數次鞠躬跟全場道謝。（圖／大鴻藝術BIG ART、超級圓頂SUPER DOME、攝影cherry chill will.）
宇多田光個人介紹　1999年神曲《First Love》20世紀年末紅到2022

宇多田光是日本歌手，但她出生於美國，現居倫敦。她的爸爸是知名音樂製作人宇多田照實，已故媽媽是知名歌手藤圭子。宇多田光曾有2段婚姻，分別是紀里谷和明（2002年～2007年）和義大利圈外男性（2014年～2018年），跟第二任丈夫育有1子。

宇多田光小時候因為父母工作的關係，頻繁往返東京、紐約，也因為家庭都以音樂為中心，她小學時常在錄音室裡寫作業、吃飯和睡覺。在這樣的環境中，宇多田光經常會被要求「光，能幫忙唱一下這裡嗎？」於是她常出現在父母的音樂作品中。

1995年時，宇多田光在東京錄音室錄音時，被隔壁的導演三宅彰發覺，三宅彰邀約「要不要試試用日語演唱？」宇多田光決定在1998年末15歲時出道，首張單曲《Automatic/time will tell》就創下百萬銷售紀錄，第一張專輯《First Love》累計銷量超過765萬張，成為日本國內專輯銷量歷史第一；第二張專輯《Distance》的首週銷量創下歷史第一，達到300萬張，確立她在日本樂壇的地位。

在2010年，宇多田光宣布因為「人間活動」暫停演藝事業，媽媽於2013年過世，她2014年再嫁義大利圈外男子，2015年生下1子；直到2016年正式復出，2018年發行的第7張專輯《初戀》再獲好評；而她的單曲《First Love》、《初戀》被作為改編參考，2022年拍成Netflix真人影集《First Love 初戀》，除了男女主角滿島光、佐藤健名氣再三級跳，歌曲《First Love》再次逆行回到音樂排行榜，驗證「初戀」強大的影響力與魅力。

宇多田光小檔案：
生　日：1983年1月19日（41歲）
國　籍：美國（擁有日本永久居留權）
父　親：宇多田照實
母　親：藤圭子
配　偶：紀里谷和明（2002年～2007年）、圈外男性（2014年～2018年）
小　孩：1子
代表作：
《First Love》
《Flavor Of Life》
《初戀》
《One last kiss》
《BAD MODE》

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