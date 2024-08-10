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奧運男籃／Nikola Jokic大三元！塞爾維亞93：83勝德國　復仇摘銅

▲塞爾維亞當家球星Nikola Jokic今天得到19分「大三元」，本屆奧運6戰場均18.8分10.7籃板8.7助攻，命中率高達53.8%，準大三元等級的數據，證明自己在FIBA戰場也依舊是屬於最頂級那一列的籃球神獸。（圖／美聯社／達志影像）
▲塞爾維亞當家球星Nikola Jokic今天得到19分「大三元」，本屆奧運6戰場均18.8分10.7籃板8.7助攻，命中率高達53.8%，準大三元等級的數據，證明自己在FIBA戰場也依舊是屬於最頂級那一列的籃球神獸。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

巴黎奧運男籃銅牌戰，上一場惜敗美國的塞爾維亞，面對歐洲勁旅德國，終場以93：83贏球，摘下銅牌，也報了去年世界盃輸球的一箭之仇。塞爾維亞當家球星Nikola Jokic今天得到19分「大三元」，本屆奧運6戰場均18.8分10.7籃板8.7助攻，命中率高達53.8%，準大三元等級的數據，證明自己在FIBA戰場也依舊是屬於最頂級那一列的籃球神獸。

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Jokic大三元　率塞爾維亞復仇德國

在2023年9月10日的FIBA世界盃男籃決賽，德國以83：77擊敗塞爾維亞奪冠，當時Jokic缺席了這一場關鍵比賽。今年奧運兩隊狹路相逢，塞爾維亞上一場被美國給逆轉，而德國則是不敵法國。，成功奪冠，約基奇和米西奇缺席了這屆大賽。

Jokic今晚攻下並列全場最高的19分，另外還有12籃板11助攻，繳出「大三元」數據。1抄截1阻攻，拿下三雙。他成為奧運男籃比賽中第4位砍下大三元的球員，另外三位是Alexandrovich Belov、LeBron James和Luka Doncic。

塞爾維亞首節拉開分數　德國雙星發揮不佳

塞爾維亞今天在首節打下勝利基礎，單節17投12中，以30：21暫時領先，上半場也維持著8分優勢。易籃再戰後，雙方各有一波高潮，比數變化不大，末節Jokic和Bogdan Bogdanovic內外開花，幫助球隊取得勝利，奪下銅牌。

德國主控Dennis Schroder此役出賽30分鐘，11投4中，拿到13分4籃板6助攻的數據，發生6次失誤。Franz Wagner出賽35分鐘，14投5中，得到18分9籃板4助攻3抄截。

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