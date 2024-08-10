奧運男籃／Nikola Jokic大三元！塞爾維亞93：83勝德國　復仇摘銅

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在2023年9月10日的FIBA世界盃男籃決賽，德國以83：77擊敗塞爾維亞奪冠，當時Jokic缺席了這一場關鍵比賽。今年奧運兩隊狹路相逢，塞爾維亞上一場被美國給逆轉，而德國則是不敵法國。，成功奪冠，約基奇和米西奇缺席了這屆大賽。
Jokic今晚攻下並列全場最高的19分，另外還有12籃板11助攻，繳出「大三元」數據。1抄截1阻攻，拿下三雙。他成為奧運男籃比賽中第4位砍下大三元的球員，另外三位是Alexandrovich Belov、LeBron James和Luka Doncic。
塞爾維亞首節拉開分數 德國雙星發揮不佳
塞爾維亞今天在首節打下勝利基礎，單節17投12中，以30：21暫時領先，上半場也維持著8分優勢。易籃再戰後，雙方各有一波高潮，比數變化不大，末節Jokic和Bogdan Bogdanovic內外開花，幫助球隊取得勝利，奪下銅牌。
德國主控Dennis Schroder此役出賽30分鐘，11投4中，拿到13分4籃板6助攻的數據，發生6次失誤。Franz Wagner出賽35分鐘，14投5中，得到18分9籃板4助攻3抄截。
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