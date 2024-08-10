交通界奧斯卡肯定！ 台中市蟬聯5連霸「金路獎」六都第一

中友連2周辦有機小農市集 來自全台30家小農展售產品

▲中友連2周辦「有機小農市集」，今天舉辦開幕儀式， 來自全台30家小農參與展售。（圖／記者金武鳳攝，2024.8.10)
▲中友連2周辦「有機小農市集」，今天舉辦開幕儀式， 來自全台30家小農參與展售。（圖／記者金武鳳攝，2024.8.10)

記者金武鳯/台中報導

台中中友百貨每年暑假舉辦小農市集，今年將規格提升到「有機種植認證」，結合產、官、學，邀集來自全台各地有志推廣有機蔬果的30家小農，提供自家有機農產品展售，其中有來自花蓮的淺草堂遠道而來參加，吸引假日逛街人潮採購。會中，中友百貨響應ESG回饋社會，捐贈2萬元加菜金給台中光音育幼院，希望孩子們可以吃得更營養健康。

我是廣告 請繼續往下閱讀
由中友百貨舉辦的有機小農市集今、明兩天登場後，下用六、日再辦一梯次，二個週末假期都在C棟1F廣場舉辦。今年特別與國立中興大學合作，邀請各地有機小農共30家參與，除了中部縣市外，還有來自新北、屏東、花蓮等縣市的有機農場共襄盛舉。展售品項琳瑯滿目，諸如有機米、蕈菇、水果、可可、咖啡、茶品、蔬菜等，現場也提供熟食點心、手作麵包等等。今天開幕特別邀請本屆學校午餐大賽冠軍-台中市青海國中，帶來「有機料理示範」以及趣味有機食農教育短劇演出，活動精彩豐富

▲來自花蓮地震災區的淺草堂，繞過半個台灣來參加，展出有機山苦瓜茶。（圖／記者金武鳳攝，2024.8.10)
▲來自花蓮地震災區的淺草堂，繞過半個台灣來參加，展出有機山苦瓜茶。（圖／記者金武鳳攝，2024.8.10)
中友百貨企劃處經理簡聰政表示，感謝有機農業推動中心、國立中興大學共同主辦，以及彰化縣政府、大埔里有機聯盟、農業暨自然資源學院、森形埔里農莊共同協辦此次有機小農市集活動。他們在有機農作領域已有豐富經驗，有機產品有著嚴格的檢測標準，不使用化學肥料及農藥，也不使用基因改造，無毒蔬果令人食在安心。

中友百貨相關企業-森形埔里農莊所生產的農產品，也得到中興大學有機驗證，近年來在B棟13F「生活好品」專櫃販售，已培養一群主顧客固定購買，並提供給上千位同仁及專櫃人員午晚餐。今年的小農市集邀請了30家志同道合的有機農，提供展售的舞台讓台中的消費者可以更加認識這群努力、勤懇耕作，有著遠大抱負的小農，也能就近購買到高品質又美味的自然農作物。

▲中友百貨今、明兩天舉辦有機小農市集，吸引逛街人潮湧入採購。（圖／記者金武鳳攝，2024.8.10)
▲中友百貨今、明兩天舉辦有機小農市集，吸引逛街人潮湧入採購。（圖／記者金武鳳攝，2024.8.10)
中友百貨響應ESG回饋社會，特別捐贈20,000元加菜金予「財團法人向上社會福利基金會附屬台中光音育幼院」，讓孩童們可以吃得更營養。」有了中友百貨的拋磚引玉，森形埔里農莊馬上宣布加碼捐贈有機火龍果10箱(市價5,500元)、國立中興大學也宣布跟進捐贈有機越光米32包(市價7,000元)，給予成長中的孩童健康有機的食材奧援。

近年來環保議題不斷升溫，越來越多民眾意識到環保的重要，也越來越多小農投入友善耕作，他們愛惜土壤，不汙染、不破壞，以職人精神全心投入有機種植，在生產優良有機農產品的同時，也盡到保護地球資源的責任，中友百貨邀請消費者們以實際行動支持有機小農，不僅能買到健康美味的食材，更是為地球的永續再生出一份力。


台中誠品咖啡不僅賣咖啡 提供全天候餐食主打歐陸菜

台灣永續行動獎頒獎 修平「文蛤智慧養殖」獲金銀雙獎

挺進和平深山 數位局攜手電信業改善八仙山手機通訊

暖心企業家鍾文智捐助暑輔班 助弱勢孩童學習不中斷

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選