中友連2周辦有機小農市集 來自全台30家小農展售產品

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中友百貨企劃處經理簡聰政表示，感謝有機農業推動中心、國立中興大學共同主辦，以及彰化縣政府、大埔里有機聯盟、農業暨自然資源學院、森形埔里農莊共同協辦此次有機小農市集活動。他們在有機農作領域已有豐富經驗，有機產品有著嚴格的檢測標準，不使用化學肥料及農藥，也不使用基因改造，無毒蔬果令人食在安心。
中友百貨相關企業-森形埔里農莊所生產的農產品，也得到中興大學有機驗證，近年來在B棟13F「生活好品」專櫃販售，已培養一群主顧客固定購買，並提供給上千位同仁及專櫃人員午晚餐。今年的小農市集邀請了30家志同道合的有機農，提供展售的舞台讓台中的消費者可以更加認識這群努力、勤懇耕作，有著遠大抱負的小農，也能就近購買到高品質又美味的自然農作物。
中友百貨響應ESG回饋社會，特別捐贈20,000元加菜金予「財團法人向上社會福利基金會附屬台中光音育幼院」，讓孩童們可以吃得更營養。」有了中友百貨的拋磚引玉，森形埔里農莊馬上宣布加碼捐贈有機火龍果10箱(市價5,500元)、國立中興大學也宣布跟進捐贈有機越光米32包(市價7,000元)，給予成長中的孩童健康有機的食材奧援。
近年來環保議題不斷升溫，越來越多民眾意識到環保的重要，也越來越多小農投入友善耕作，他們愛惜土壤，不汙染、不破壞，以職人精神全心投入有機種植，在生產優良有機農產品的同時，也盡到保護地球資源的責任，中友百貨邀請消費者們以實際行動支持有機小農，不僅能買到健康美味的食材，更是為地球的永續再生出一份力。