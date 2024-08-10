aespa七夕開唱！Karina甜戳Winter臉頰　台上「獻飛吻」粉絲暈爆

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aespa演唱會一開始，4人從二樓升降舞台慢慢降下，宛如4名仙女一般，接著隨即帶來多首夯曲，包括《Drama》、《Black Mamba》、《Salty & Sweet》 ，更經典重現《Black Mamba》的「蠍子腿舞」，讓現場粉絲大聲歡呼。接著她們馬不停蹄跑到後台換裝，帶來當紅歌曲《Supernova》現場9000人一起應援，聲音超級響亮。
aespa七夕開唱 冬柚CP現場大撒糖
唱完多首歌曲，由團體中會說中文的成員寧寧先向大家打招呼，「歡迎大家來到第二天，希望大家玩得開心」，希望大家和她們一起享受舞台。唱到《Long Chat》的時候，成員們也不斷互動，引起粉絲關注，其中最多人歡呼的就是Karina唱到一半，走上前勾住Winter的肩膀，接著還順勢戳了一下Winter軟嫩的臉頰，「冬柚CP（Winter及Karina）」讓現場瞬間糖分爆表。
aespa成員也分別帶來SOLO表演，最先登場的是Giselle帶來《Dopamine》，在現場火辣扭腰，讓粉絲看了大噴鼻血，她下台前還對著粉絲們比愛心；接著Karina上台演唱《UP》，對著大家拋出飛吻，9000名粉絲瞬間歡聲雷動；接著寧寧穿著黑絲襪，露出性感蠻腰表演《Bored!》，下台前還小吐舌頭，看起來非常俏皮；最後當場的是Winter，她穿著一身浪漫的白粉色舞台裝，台上熱跳高歌《Spark》，也讓粉絲看了相當過癮。
安可舞台時，成員們也一一祝粉絲七夕情人節快樂，並對著粉絲告白「我愛你們」，Winter表示，「可以在七夕情人節和大家一起真的很幸福，可以度過甜密的舞台非常開心」；寧寧則說，在七夕情人節這天表演，感覺是非常有意義的演出，「感謝大家和我們一起過，希望大家天天開心，每天都是七夕情人節！」
來台開唱趴趴 嘗遍台灣美食
aespa出道4年首度來台舉辦個唱，3場演出門票開賣即秒殺，顯現4人在台的高人氣。7日就抵台的4名成員，除了抽空到大直附近走走之外，昨日在演唱會後台也品嘗了蚵仔煎、滷肉飯、珍珠奶茶、車輪餅等台灣美食。此外主辦單位在後台也準備了遊戲室，設置桌上足球台、電動車、夾娃娃機等遊戲，讓4人在演出之餘也能好好放鬆。
aespa小檔案：
成 員： Karina🇰🇷、Winter🇰🇷、Giselle🇯🇵、Ningning🇨🇳
公 司：SM娛樂
出道日：2020年11月17日
代表作：
《Next Level》
《Savage》
《Spicy》
《Drama》
《Supernova》