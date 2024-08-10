柯文哲夫妻陷金流疑雲！何瑞英力挺：絕不敢貪污「在校品行第一」
民眾黨主席柯文哲競選總統的經費，遭承辦造勢的「時樂」及「尼奧」爆料，共有3筆合計916萬4311元的支出，並未開立發票，陷入政治獻金金流不明疑雲，妻子陳佩琪此時也自爆，用兒子人頭開小草咖啡廳，爭議不斷。對此，柯媽何瑞英今（10）日接受記者訪問時強調，兒子在學校品行第一，絕對不敢貪污，她相信自己教養出來的孩子。
記者孫唯容/綜合報導
「時樂」及「尼奧」2家曾承接柯文哲造勢活動的行銷公司，昨（9）日先後發聲明表示遭灌水3筆、共916萬4千多元的帳務；對此民眾黨坦承錯誤，定調「帳務有瑕疵」，全面清查後會再向監察院補正並對外說明。
媒體也詢柯文哲母親何瑞英，對於柯文哲選總統經費被質疑用途不清楚有何看法。對此，何瑞英反問「請問3個總統候選人，誰的競選經費拿最多？都不說自己，都在說別人，我實在聽的心很煩；柯文哲若是拿最多（經費）早就當選了，他就沒當選，看了就知道」；何瑞英更強調「我敢說我的兒子沒有貪污，他絕對不敢」、「我的兒子在學校品行第一」。
陳佩琪也在還沒退休時設立一間公司，因公務人員身分，因此用兒子的名義成立，何瑞英也護航表示，「咖啡廳叫公司喔？咖啡廳是店，什麼公司，什麼咖啡廳是叫做公司喔？穩賺的嗎？沒有這種事情，不是這樣啦，唉唷、那是命運，不一定我們做，不一定有生意。」