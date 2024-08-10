林襄遭諷整型！錄影失控怒賞男星巴掌　氣炸回嗆：有200萬的臉

我是廣告 請繼續往下閱讀
由林襄、李多慧、籃籃、沈玉琳、張立東、風田幾人共同主持的《女孩好野》實境節目，近期玩到「我有XXX，你有嗎？」這款遊戲，沒想到才剛開局，林襄就砲火猛開，大聲嗆聲：「我有E罩杯，你有嗎？」沒想到風田也不甘示弱回擊：「我有天然的臉，妳有嗎？」而林襄也瞬間爆發怒吼：「我有200萬的臉，你有嗎？」讓全場驚呆，也讓風田嚇壞，開始打自己的臉請罪，而一旁的張立東也立馬協助林襄教訓風田。
遊戲後續也持續進行，開嗆的話題甚至聊到日職明星大谷翔平，林襄炫耀自己曾和他合過影，風田則回擊表示自己老家離大谷翔平的住處很近，兩人甚至還比起了被週刊拍到的次數，風田更放大招直言：「我跟舒子晨在一起過，妳有嗎？」讓現場氣氛又嗨到最高點，沒想到林襄出的招更厲害：「我跟孫生在一起過，你有嗎？」讓在場藝人全笑翻。
林襄曾表態沒整型 如今網友掀兩派論戰
林襄過去對於大眾懷疑她整型的言論，一直抱持著坦蕩的態度：「有就有，沒有就沒有。」過去曾大方分享自己變漂亮的過程，坦言自己不但進行嚴格的飲食控管，還戒糖、戒奶，戒掉所有喜歡吃的垃圾食物，堅持許久才變成現在的樣子，過程相當勵志，如今在節目上自爆自己擁有「200萬的臉」，也讓網友議論紛紛，不過也有粉絲直言，也許只是淨膚雷射、玻尿酸等保養累積起的金額。