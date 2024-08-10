專訪／希望兒童合唱團奪5金獎　原民生聽古謠學族語「立志外交」

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信誼基金會表示，Puzangalan希望兒童合唱團最大的特色，是在曲目與演唱方式融合排灣族古謠的特色，並且利用排灣族胸腔、喉部共鳴發聲的特殊吟唱方式表演，能讓孩子在練唱過程領悟、傳承族裡的文化，同時透過古謠傳遞愛、希望，也使聽眾透過歌聲聽見蘊含的希望與對土地的記憶。
蘇昕提到，當初由於班上剛好有同學是屏東縣阿緱囝仔人聲樂團Acappella的成員，非常喜歡他們的演出，而且小時也很喜歡唱歌，所以想說參加學校合唱團，或是跟同學一起加入阿卡貝拉社，後來國小三年級在因緣際會之下加入Puzangalan希望兒童合唱團，練唱時間主要是在週六，如果鄰近出國比賽的時候則是週六、週日、連假，一天是練半小時，也在那時發現「原來唱歌也是需要很多學問」，像是學會看譜、懂得抓節奏、背歌詞，「我是因為小時候有學英文所以還好，但是有的時候像拉丁文之類的歌詞，因為唱的時候要讀得很標準，挑戰很大，還有就是我的節奏沒有那麼好。」
蘇昕指出，加入Puzangalan希望兒童合唱團前就連族語也不太會說，都是透過原住民的流行歌手接觸古謠，而她幼兒園的時候曾與阿姨待在菲律賓學習英文，目前則與奶奶在家裡透過中文溝通，「一門語言沒有人講的時候就會忘記，就像族語一樣。」蘇昕提到，能在合唱團透過古謠認識族語，有時也會練唱其他族的古謠，像是布農族的〈拍手歌〉，可以藉此學到本土文化，也能從中發現有趣的地方。
不過蘇昕提到，加入Puzangalan希望兒童合唱團，也使自己常在游泳隊與合唱團的訓練之間奔波，除了經常分身乏術，兩個活動的練習時間常有牴觸，但又想到父母教育自己「做事情要有頭有尾」，雖然不會逼迫去做不想做的事，但也讓她內心一度非常掙扎，也曾想過要往國手、教練的方向邁進，雖然一度有在中小學聯合運動會拿下仰泳金牌，但因練習時間逐漸減少，還要顧及課業，成績一直無法達到理想的水準，後來決定在國中三年級會考前退出游泳隊。
另一方面，蘇昕指出，跟著Puzangalan希望兒童合唱團在國外比賽、表演，能在別的國家傳達台灣的歌聲給予外國觀眾，看到他們認真聆聽、感動的樣子，內心真的非常高興。她也發現，雖然自己不像體育選手，可以經常透過賽事得獎為國爭光，但是透過合唱團的表演，一樣能讓世界看見台灣，因此每次的表演、比賽都會盡力做好，發揮出應有的水準。
至於學業，蘇昕提到，小時候寫作文常有錯字，就連自己也不知道為什麽這樣，也對數學不在行，由於Puzangalan希望兒童合唱團要求學業過關才能登上國際舞台，後來她也以此鼓勵自己，「既然合唱團可以唱得很好，學業應該也要很好。」
如今也是蘇昕加入Puzangalan希望兒童合唱團的第7年，她也提到，某次跟著合唱團在外交部表演，覺得一些外交官工作的樣態、聽懂不同語言的能力很帥，加上長期比賽的經歷，也讓她有在不同國度的環境，學習、體驗不同於台灣特色的文化的想法，因此考上文藻外語大學五專部德國語文學系，未來努力加強自己的語言能力，朝向外交事務的志向邁進。