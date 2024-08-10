Joeman七夕情人節和aespa一起度過！台下尬舞被直擊　9千粉絲嗨翻

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aespa進行到尾聲時，4名成員Karina、Winter、Giselle、寧寧紛紛到後台換裝，這時全場玩起點播跳舞，只要被導播拍到的粉絲就要現場熱舞。沒想到第一個出場的粉絲就讓全場震驚，竟然是超高人氣的Joeman，他一開始被拍到時有些驚慌，不過也隨即跟著音樂起舞，雖然手腳有些慌亂，不過仍獲得現場粉絲的掌聲。
其實aespa的隨即點播跳舞環節，不時會捕捉到來追星的名人，昨日帶著女兒來追星的王彩樺也被點名，她雖然一開始有點不知所措，但下秒隨即當場敬業起身跳表演〈Supernova〉，一陣亂舞笑翻現場9000名粉絲。
難得來到台灣，成員們也甜用中文自我介紹，中國成員NingNing說，「歡迎大家來我們演唱會！感覺今天的MY也很熱情，希望大家能好好期待並享受我們準備的歌曲。」Karina也甜用中文說「開始了」，要MY們跟著一起嗨。演唱會中間，他們也交給粉絲一個功課，就是在演唱到〈We Go〉的時候，粉絲也必須跟著一起互動合唱，歌迷紛紛配合她們的指令，成員們也大讚「表現得非常好！」
為了此次巡演，aespa分別準備了精采的SOLO表演，Giselle、Karina、Ningning、Winter依序帶來〈Dopamine〉、〈UP〉、〈Bored!〉、〈Spark〉，展現性感、帥氣、甜美等不同的舞台魅力。NingNing透露4首歌曲都是由成員親自參與製作，並約定說「其實我們成員都很喜歡創作，希望接下來也能帶給粉絲們更多有各自色彩的歌曲。」預告未來也將會有新的創作與粉絲見面。
七夕情人節和9千台粉度過 aespa台上告白
此次演出aespa團體變換五套造型，演唱歌曲從出道作〈Black Mamba〉到代表作〈Next Level〉〈Spicy〉〈Armageddon〉等，包含4人SOLO曲共帶來26首歌曲，誠意十足的歌單也令粉絲直呼過癮。由於今天剛好是七夕情人節，成員們在最後安可環節，也向所有粉絲告白，Winter表示，「可以在七夕情人節和大家一起真的很幸福，可以度過甜密的舞台非常開心」；寧寧則說，在七夕情人節這天表演，感覺是非常有意義的演出，「感謝大家和我們一起過，希望大家天天開心，每天都是七夕情人節！」
aespa小檔案：
成 員： Karina🇰🇷、Winter🇰🇷、Giselle🇯🇵、Ningning🇨🇳
公 司：SM娛樂
出道日：2020年11月17日
代表作：
《Next Level》
《Savage》
《Spicy》
《Drama》
《Supernova》