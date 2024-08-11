國小籃球夏季聯賽／唐維傑、陳力生現身開幕典禮！現場大演灌籃秀

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夢想家球星李德威表示，現在的小球員很幸福，我們那年代沒有這麼多比賽可打，除了基隆當地的比賽外就是到雙北地區參加聯賽，小朋友真的要珍惜。桃園領航猿的白曜誠也說，身為地主大智國小的學長受邀一定要排除萬難出席的，除了備感榮幸外在多年後回到母校看到這麼多嶄新的場地及運動設施也覺得現在的學弟相當幸福。
高雄全家海神隊邱子軒說：「我自己就是台中人，很高興可以回到家鄉，看到這麼多喜歡籃球的小球員們一起比賽，交流切磋。」另一位隊友唐維傑表示：「我跟今天來比賽的同學們一樣，從國小就開始打籃球，籃球帶領我探索世界。今天也看到母校高雄光華國小的學弟，特別開心。希望同學們都能繼續努力不放棄，朝夢想前進。」
地主大智成功晉級 永平教練點名能更好
已取得預賽分組第一的地主台中大智國小六男甲組，在預賽最後一場遇到新北錦和，台中大智靠著沉穩的後衛群組織進攻節奏，利用防守快攻反擊拿下不少分數，一路領先至終場，最後便以43 :29帶走勝利。總教練歐博仁表示，在擊敗這組最難纏的對手南投縣南光國小後，打算調整隊形嘗試不同打法，因為晉級後的對手都不好打，需觀察隊上還有哪些可用之兵，目前還是以防守位主，尤其是卡位還需要再加強。
甫獲得「112學年度國民小學籃球聯賽」女子組冠軍的新北永平國小雖然以37 :19擊敗台中東興國小，不過教練王維陞認為球員對於身體遭碰撞的壓迫防守做得不夠好，因此這場產生許多不該有的失誤，進攻上的導傳也太少，發生太多籃下三秒的現象，17號的林愷婕雖是中鋒，除了抓下不少籃板外，在組織進攻上控制得不錯，因此也獲勝功臣之一。
本屆賽事對戰內容精彩可期，全程免費入場，相關資訊請上中華民國國民小學體育總會官方粉絲專頁或國小體總官網查詢。今（11）日在以下六個場地仍有精彩賽事：大智國小、大同國小、進德國小、育英國中、社口國小、大雅國小請球迷朋友蒞臨觀賽並給予認真拚戰的小朋友加油打氣。