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奧運桌球／中國女團3：0橫掃日本！金牌5連霸　史上首次「5金行」

▲中國女團3：0橫掃日本，完成在該項目的5連霸，這也是史上首次有國家在一屆奧運於桌球項目拿下5面金牌。圖為雙打的陳夢／王曼昱。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國女團3：0橫掃日本，完成在該項目的5連霸，這也是史上首次有國家在一屆奧運於桌球項目拿下5面金牌。圖為雙打的陳夢／王曼昱。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2024巴黎奧運桌球項目的最後一場賽事，由中國和日本來爭奪女子團體的金牌，中國此役展現絕對統治力，除了首點雙打比較緊張之外，另外兩點單打，孫穎莎和王曼昱都在進入狀況後迅速擴大優勢，最終以3：0橫掃日本，本屆女團賽事沒有丟掉任何一點。而這也是史上首次有國家在一屆奧運於桌球項目拿下5面金牌，他們隊史曾6度包辦單屆奧運所有金牌。

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中國女團擊敗日本　完成金牌5連霸

自從2008年桌球開始有團體賽以來，中國女團完成4連霸，金牌從未丟給別的國家。今天日本女團要衝擊這一面獎牌，第一點的雙打是關鍵中的關鍵。而首局張本美和與早田希娜果然也給予中國巨大壓力，面對世界排名第一的陳夢／王曼昱，他們前3局打完以2：1領先。雖然第4局中國組合扳回一城，但決勝局張本美和／早田希娜不斷擠壓對手成功，一度取得9：5的領先。但這時候中國連趕4分，陳夢下一回合猛力一拉，造成早田回球失誤，中國反而先取得賽點，雖然後續被化解，但第2個拿來下來，以3：2先下一城。

第2點的平野美宇也是一開始就搏殺，讓孫穎莎有些措手不及，一度以1：6落後，但最終孫穎莎還是展現世界第一的實力，以13：11翻盤搶下第一局，之後孫穎莎進入比賽節奏，平野也找不到任何機會，比賽迅速以3：0結束。

第3點由日本新星張本美和對決王曼昱，前者第1局在拚到第6個局點終於拿下，不過之後王曼昱回神，12：10、11：7連趕2局，第4局再以11：6拿下，中國拿下金牌。

奧運桌球項目在2008北京奧運之後，取消男子和女子雙打，改成男子團體和女子團體，之後在東京奧運上首次增加混雙項目，變成有5面金牌。中國本屆拿回上一次丟掉的混雙，其餘項目也都登頂，創下「5金行」成就。

韓國橫掃德國　拿下銅牌

而在稍早進行的銅牌戰，韓國以3：0橫掃了德國奪銅。申裕斌／田志希是韓國頭號女雙，2人攜手拿下亞運會金牌，也曾打進世錦賽女單決賽，今天首點對上德國的單曉娜／萬遠前兩局以11：6、11：8拿下，但3、4兩局卻以8：11、10：12丟掉，所幸第5局以11：8拚下，避免逆轉上演。

第2點由李恩惠對決Annett Kaufmann，她以3：0的局數輕取對手，第3局甚至是打出11：2的懸殊比數；第3點田志希對決單曉娜，同樣是出現3：0的俐落比數。

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