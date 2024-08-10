奧運1600公尺接力美國太狠了！第1棒「讓16歲選手跑」　觀眾傻眼

奧運閉幕式阿湯哥現身？Snoop Dogg超酷演唱！　4大重點一次看　

▲出演《不可能的任務》系列、《捍衛戰士》的好萊塢巨星「阿湯哥」湯姆克魯斯，有可能現身奧運閉幕式。（圖／美聯社／達志影像）
▲出演《不可能的任務》系列、《捍衛戰士》的好萊塢巨星「阿湯哥」湯姆克魯斯，有可能現身奧運閉幕式。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

2924年巴黎奧運閉幕式將於台灣時間12日凌晨3:00左右舉行，由於奧運賽事將進入尾聲，本屆奧運堪稱充滿不少亮點，不僅田徑、游泳、舉重、攀岩、射箭與自由車等項目都有選手打破世界紀錄，而這次奧運閉幕式也是保密到家，目前傳出「阿湯哥」湯姆克魯斯可能出席，上演「從天而降」戲碼，饒舌歌手史奴比狗狗（Snoop Dogg）、搖滾樂團「嗆辣紅椒」（Red Hot Chili Peppers）也會從洛杉磯以預錄混合現場表演方式參與閉幕演出。不過隨著巴黎奧運賽事將告一段落，閉幕式準備登場，美國媒體《美聯社》也整理出以下值得注意的4大重點：

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1.哪個國家是最大贏家？

美國奧運代表隊目前在獎牌榜上高居榜首，奪得33面金牌、39面銀牌、39面銅牌，共111枚獎牌。中國隊目前摘下33金、27銀、23銅，共83面獎牌。

接下來依序是澳洲、日本、英國與法國，中華隊還在等待林郁婷、孫振等人衝擊獎牌。

2.奧運最後一場比賽是什麼？

奧運即將落幕，女子籃球決賽將是閉幕式前最後一場比賽，預定當地時間台灣時間11日晚間9時30分，地點在巴黎伯西體育場（Bercy Arena）開打。

3.奧運閉幕式何時舉行？

巴黎奧運閉幕式預計於台灣時間12日凌晨3時，在位於巴黎北部的法國國家體育場（Stade de France）舉行，並於當地時間約晚間11時15分結束。

4.奧運閉幕式將如何進行？

閉幕式將包含運動員遊行，以及把奧運會旗交接給下屆2028年洛杉磯奧運主辦單位，以及傳遞奧運聖火等，尤其美國2028年洛杉磯奧運，會以怎樣方式「接力」，也是閉幕式焦點。

▲、史奴比狗狗（Snoop Dogg）可能在閉幕式亮相，把現場變成超大型嘻哈派對。（圖／美聯社／達志影像）
▲、史奴比狗狗（Snoop Dogg）可能在閉幕式亮相，把現場變成超大型嘻哈派對。（圖／美聯社／達志影像）
除了出演《不可能的任務》系列、《捍衛戰士》的好萊塢巨星「阿湯哥」湯姆克魯斯，有可能現身奧運閉幕式，外界預期，曾5度贏得葛萊美獎的美國節奏藍調歌手H.E.R.將在法國國家體育場獻唱美國國歌。

此外美國歌手怪奇比莉（Billie Eilish）、史奴比狗狗（Snoop Dogg）、英國搖滾樂團「嗆辣紅椒」（Red Hot Chili Peppers）也預計會從洛杉磯以預錄混合現場表演方式參與閉幕演出。

閉幕典禮是由與開幕式同一位藝術總監Thomas Jolly操刀，由於開幕式發生「法國大革命」、最後的晚餐、跨性別表演者等爭議，這次閉幕式也受到格外注目，而塞納河也終於在這次閉幕式告一段落後，結束這次奧運之旅。

▲以《007生死交戰》主題曲入圍最佳原創電影歌曲，也將上台演唱的怪奇比莉。（圖／美聯社／達志影像）
▲怪奇比莉以《007生死交戰》主題曲入圍奧斯卡獎最佳原創電影歌曲。（圖／美聯社／達志影像）
▲湯姆克魯斯睽違11年，再以《捍衛戰士：獨行俠》製片身分出席奧斯卡頒獎典禮。（圖／UIP提供）
▲湯姆克魯斯將率領好萊塢巨星出席奧運閉幕儀式。（圖／UIP提供）
▲Nadal和Williams成為本屆巴黎奧運的嘉賓，同乘一艘船。（圖／美聯社／達志影像）
▲Nadal和Williams成為本屆巴黎奧運的嘉賓，同乘一艘船。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴黎奧運開幕式破天荒在塞納河上舉行。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴黎奧運開幕式破天荒在塞納河上舉行。（圖／美聯社／達志影像）

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