奧運閉幕式阿湯哥現身？Snoop Dogg超酷演唱！　4大重點一次看　

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美國奧運代表隊目前在獎牌榜上高居榜首，奪得33面金牌、39面銀牌、39面銅牌，共111枚獎牌。中國隊目前摘下33金、27銀、23銅，共83面獎牌。
接下來依序是澳洲、日本、英國與法國，中華隊還在等待林郁婷、孫振等人衝擊獎牌。
2.奧運最後一場比賽是什麼？
奧運即將落幕，女子籃球決賽將是閉幕式前最後一場比賽，預定當地時間台灣時間11日晚間9時30分，地點在巴黎伯西體育場（Bercy Arena）開打。
3.奧運閉幕式何時舉行？
巴黎奧運閉幕式預計於台灣時間12日凌晨3時，在位於巴黎北部的法國國家體育場（Stade de France）舉行，並於當地時間約晚間11時15分結束。
4.奧運閉幕式將如何進行？
閉幕式將包含運動員遊行，以及把奧運會旗交接給下屆2028年洛杉磯奧運主辦單位，以及傳遞奧運聖火等，尤其美國2028年洛杉磯奧運，會以怎樣方式「接力」，也是閉幕式焦點。
除了出演《不可能的任務》系列、《捍衛戰士》的好萊塢巨星「阿湯哥」湯姆克魯斯，有可能現身奧運閉幕式，外界預期，曾5度贏得葛萊美獎的美國節奏藍調歌手H.E.R.將在法國國家體育場獻唱美國國歌。
此外美國歌手怪奇比莉（Billie Eilish）、史奴比狗狗（Snoop Dogg）、英國搖滾樂團「嗆辣紅椒」（Red Hot Chili Peppers）也預計會從洛杉磯以預錄混合現場表演方式參與閉幕演出。
閉幕典禮是由與開幕式同一位藝術總監Thomas Jolly操刀，由於開幕式發生「法國大革命」、最後的晚餐、跨性別表演者等爭議，這次閉幕式也受到格外注目，而塞納河也終於在這次閉幕式告一段落後，結束這次奧運之旅。
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