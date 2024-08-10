李多慧七夕認愛許光漢！她害羞全認了　粉絲心碎喊：真的在一起嗎

我是廣告 請繼續往下閱讀
由林襄、李多慧、籃籃、沈玉琳、張立東、風田幾人共同主持的《女孩好野》實境節目正在熱播中，而節目遊戲環節也相當有趣，其中「我有XXX，你有嗎？」這款遊戲更是讓錄影現場火藥味濃厚，尤其當李多慧與富邦悍將啦啦隊的成員慈妹一同對決小龍女芷霖時，更是笑料滿滿，李多慧還因嗆聲芷霖：「我有去過香港，妳有嗎？」讓對面的芷霖傻眼點頭，也讓全場笑翻，沈玉琳更是大喊：「太近了吧！」接著李多慧質問芷霖有無去過夏威夷，開啟「地圖攻擊」，芷霖則怒喊：「我有去過韓國醫美，妳有嗎？」沒想到換李多慧傻眼：「我韓國人耶！」
李多慧自爆有男友 往芷霖傷口上灑鹽
李多慧甚至還因遊戲而爆出驚人言論：「我在台灣有男朋友，妳有嗎？」讓全場陷入瘋狂，字幕甚至打出「在傷口上灑鹽」幾個大字，讓日前被球員男友林庭謙劈腿的芷霖處於下風，而芷霖則趕緊消費自己：「我男朋友有偷吃，妳有嗎？」對此，李多慧瞬間傻住，表示：「偷吃是什麼？」直接讓沈玉琳笑到彎腰，一旁的隊員則趕緊解釋「偷吃」意涵，讓李多慧生氣喊：「沒有！」讓一旁的慈妹趕緊安慰：「這樣很好！沒有很好！」
羞曝男友是許光漢 張立東傻眼：「她在幻想！」
事後在比賽結束後，沈玉琳表示要釐清一些事情，並詢問李多慧：「雖然剛剛一陣混亂，但我們聽得非常清楚，你在台灣有男朋友？」讓李多慧害羞臉紅表示：「對。」當沈玉琳緊張詢問對象是誰時，她則靦腆坦言：「許光漢。」讓張立東相當無言喊：「她在幻想，她幻想！她用想的！竟然為了贏不澤手段。」李多慧則是尷尬趴在桌上，以微笑帶過。