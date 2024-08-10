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奧運霹靂舞女選手招式爆紅！鹹魚翻身、袋鼠跳　評審尷尬給她0分

▲一位來自澳洲的36歲舞者瑞根（Rachel Raygun）在三輪循環賽時，由於招式過於特別，6回合都沒獲得評審青睞，0分淘汰。（圖/達志影像/美聯社）
▲一位來自澳洲的36歲舞者瑞根（Rachel Raygun）在三輪循環賽時，由於招式過於特別，6回合都沒獲得評審青睞，0分淘汰。（圖/達志影像/美聯社）

記者張嘉哲/綜合報導

巴黎奧運今年首度納入霹靂舞的項目，讓各界都非常期待，9日晚間先登場女子組的比賽，最終是由日本B-Girl AMI（湯淺亞實）獲得金牌，博得滿堂彩。然而在這場賽事當中，一位來自澳洲的36歲舞者瑞根（Rachel Raygun）在三輪循環賽時，由於招式過於特別，因此沒有得到任何評審的青睞，最後以0分被淘汰出局，但其比賽影片也立刻在社群竄紅。

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奧運霹靂舞的項目日前先由女子組登場，其賽制為一開始16人先分成4組進行三輪循環賽，每個人都會對上自己小組的其他三人，每輪賽事都要跳兩回合，每回合一分鐘，跳完之後經過9個評審投票給分，最終取每組前兩名進入8強賽。

▲AMI賽後表示：「還沒有很真實的感覺，不過有點想要哭。」霹靂舞是奧運今年新設立的項目，也在奧運最後幾天壓軸登場，可見這項運動被重視的程度，此外，她搭配音樂與空間的利用，也獲得評審團肯定奪金。（圖／美聯社／達志影像）
▲奧運霹靂舞項目9日晚間先登場女子組的比賽，最終是由日本B-Girl AMI（湯淺亞實）獲得金牌。（圖／美聯社／達志影像）
澳洲霹靂舞女選手招式太怪！袋鼠跳、鹹魚翻身觀眾嘴角失守

然而在B組的賽事中，出現一位來自澳洲的36歲舞者瑞根，只見她身穿一身綠色的套裝登場，相當有自信的站上舞台，沒想到當音樂一下，瑞根的表現讓眾人跌破眼鏡，只見她一下學袋鼠般跳躍，一下又突然躺在地上像鹹魚一樣翻動，以及各種奇妙的怪招舞步，讓場邊的觀眾都忍不住笑了出來。

而瑞根獨特的舞步，卻完全沒辦法獲得評審青睞，在三輪循環賽當中，不論是對上法國、美國、立陶宛的舞者，最後當是被2:0橫掃，總計6回合都是0分。不過也因為這獨特的舞步風格，讓瑞根出賽的影片在社群上瘋傳爆紅，許多網友紛紛毒舌回應「天阿....我跳得可能比她還要好」、「這是如何拿到奧運資格的？」、「學袋鼠跳實在太妙了。」

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▲奧運霹靂舞女子組日前登場，來自澳洲的舞者瑞根，過程使出類似袋鼠跳、鹹魚翻身的奇招，結果6回合獲得0分被淘汰。（圖/X）
澳洲舞者瑞根「6回合0分」淘汰！保持正面不畏懼外界看法

事實上，這位澳洲舞者瑞根今年已經36歲，她是澳洲麥覺理大學的傳播、創意藝術、語言與文學系講師，同時也專攻「霹靂舞文化政治」的研究。她小時候就跳舞，接受過國標舞、踢踏舞和爵士樂風格的訓練，從2010年開始跳霹靂舞，當時的她20多歲，因為還在讀博士學位，因此才暫停了征戰國際賽事。

到了2018年她重返霹靂舞賽事，曾經代表澳洲參加過許多國際賽事，2023年，她贏得大洋洲錦標賽冠軍，從而獲得了巴黎奧運霹靂舞資格。而瑞根在賽後飽受網友毒舌批評，她則不以為然，保持正面心態表示：「我有預感這次參賽不會得到任何評審的投票。但這真的很棒，是一次了不起的經歷，多棒的舞台、場館與觀眾，音樂也超讚，我非常感激能有這個機會。」


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