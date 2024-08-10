廣西德天瀑布「登高魔毯」故障！釀1死60傷 景區管理不善遭質疑
中國廣西景點德天瀑布內的「登高魔毯」今（10）日下午1點56分發生故障，導致1位遊客死亡，還有60位遊客受傷。所謂「登高魔毯」其實就是觀景用的升降斜坡，像物流輸送帶一樣，將坐在上面的遊客運到高處觀賞瀑布。至於意外發生原因，仍待調查釐清，不過許多中國網友質疑景區安全管理存在疏漏。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合中國媒體報導，經初步核實，截至今日下午6時30分，事故造成1名遊客死亡，60名遊客受傷，其中包括重傷1名，輕傷59名，受傷遊客均已送往醫院治療。
事故發生後，當地政府已成立事故緊急處置工作組，消防醫護人員與工作人員到現場實施救治，進行事故調查和遊客安撫工作。目前，德天瀑布景區登高觀瀑魔毯項目已暫停營業。
雖然事故原因仍在調查中，但有自稱在現場的網友爆料，說是輸送帶斷裂導致遊客從高處摔落，且有不少曾去過德天瀑布的中國網友指出，「那裡管理特別混亂，真的特別亂」、「這個魔毯就像物流里面的快遞運輸帶（加長版），現在太多保證不了安全的項目了」、「上個月去看到魔毯兩邊的護欄玻璃有破損的，然後只粘貼了膠紙，沒有維修」，認為景區安全管理存在疏漏。