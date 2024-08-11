巷仔內／柯文哲亂帳火燒罟寮 陳佩琪人頭公司提油救火
先別管北市三大案了，民眾黨主席柯文哲近期爭議連環爆，包括總統競選經費帳目不清、妻子陳佩琪自爆公務員身分開「人頭公司」等。民眾黨聲明雖試圖以「帳務瑕疵」帶過，不過會計業界人士聽了都直搖頭；陳佩琪則自稱人頭公司還沒開始運作，自己「有犯意但無犯行，請法院從輕量刑」，更是提油救火。
記者林詠青／特稿
柯文哲昨（10）日下午原訂與立委黃國昌、新北市議員陳世軒出席活動，但卻臨時喊卡，大放現場淋雨守候的記者鴿子。他透過發言人表示，對於政治獻金帳目問題，已下令全面清查。「他對每一位支持者給予他的捐款至為重視，要求經手同仁嚴肅以對、盡速釐清帳目、憑證後，即會完整對外界說明釋疑。」
不過，除了競選經費「時樂」跟「尼奧」公司帳目問題之外，柯文哲的妻子陳佩琪在柯文哲辦公室所在的台玻大樓、以兒子柯傅堯名義開設的人頭公司問題，黨部多日來都以非黨務為由拒絕回應，任憑陳佩琪臉書不斷發文，火愈燒愈旺。而陳佩琪自稱「有犯意但無犯行，請法院從輕量刑」的說法，加上東拉西扯超思蛋、陳明文高鐵遺失300萬現金的做法，都讓人質疑根本是提油救火。
柯文哲的競選經費帳目，已讓會計專業人士看了都直搖頭；任由陳佩琪延燒人頭公司爭議，對公司設立地址跟「木可行銷」竟是同一處則避而不談，沒給出任何解釋，更讓「小草們」陷入茫然。真正讓大眾意外的是，柯文哲還沒被北市三大案拖垮，竟就先在這種帳目「低級失誤」下，栽了個大跟頭。