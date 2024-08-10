全台集氣挺孫振！奧運霹靂舞男子賽程「免費轉播」規則等一次看

我是廣告 請繼續往下閱讀
霹靂舞是什麼?
霹靂舞（Breakdance）是嘻哈文化的一環，又稱地板舞、布雷克舞，是街舞風格的一種。霹靂舞的特色便是具有強烈的個人風格與自由度，並融合了多種肢體元素與技巧，以及其獨有的重要文化「對決（Battle）」而成為最受歡迎的嘻哈舞之一。
巴黎奧運霹靂舞分為男子個人賽及女子個人賽，各16位選手參賽。16位選手分為四組，取分組前2名選手進入8強。比賽皆為一對一對抗（Battles），所以十分緊張刺激。
2024 奧運霹靂舞賽程：8/10男子組時間
比賽時間：2024/8/10，22:00 起（台灣時間）
台灣直播/轉播時間：22:05
台灣直播/轉播頻道：體育 2 台 CH201
8/10男子組資格賽選手名單：請點這
無線電視直播轉播：
公共電視
華視
中華電信 MOD 直播轉播：
愛爾達體育台
網路直播 LIVE 線上看：
Hami Video （奧運3台免費直播）
ELTA.TV
霹靂舞項目評分標準
選手的表現將根據以下五個評分項目進行評估：
音樂性（Musicality）：評估選手如何解釋音樂，他們的動作是否與音樂節奏同步。
原創性（Originality）：觀察選手動作的創新和獨特性。
舞蹈詞彙量（Vocabulary）：考察選手動作的多樣性。
技巧性（Technique）：評價選手的身體控制能力和動作的精確度。
執行力（Execution）：查看選手的整體表現完整度，包括動作的流暢性和無誤執行。
霹靂舞項目賽制規則
分組賽：16 位選手分為四組，每組 4 位選手。在這個階段，選手將進行一對一的對抗（Battle），每位選手都會與組內其他三位選手進行 battle。這些對抗是循環賽形式，即每位選手都會有機會與組內其他選手對戰。
晉級條件：綜合選手在循環賽中的表現，包括贏得的回合總數、評審的投票和種子排名，最終決定每組前 2 名選手進入 8 強。
淘汰賽：進入 8 強後，比賽將轉為淘汰制。選手將進行 3 回合的對抗，每回合勝利將累積，贏得多數回合的選手將晉級下一輪。
更多「2024巴黎奧運」相關新聞。