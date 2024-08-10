奧運1600公尺接力美國太狠了！第1棒「讓16歲選手跑」　觀眾傻眼

全台集氣挺孫振！奧運霹靂舞男子賽程「免費轉播」規則等一次看

▲巴黎奧運霹靂舞登場，孫振（B-Boy Quake）成為台灣史上第一人，代表我國霹靂舞站上世界最高殿堂，今晚力拚奪牌。（圖／取自孫振IG）
▲巴黎奧運霹靂舞登場，孫振（B-Boy Quake）成為台灣史上第一人，代表我國霹靂舞站上世界最高殿堂，今晚力拚奪牌。（圖／取自孫振IG）

記者吳政紘/綜合報導

霹靂舞在 2024 巴黎奧運首次被列入賽事項目，台灣也派出中華隊選手孫振前往參賽。在 8/10將進行「霹靂舞男子組賽事」，有關奧運霹靂舞賽程時間、霹靂舞項目規則、直播轉播 LIVE 線上看平台，《NOWnews今日新聞》特別整理相關資訊給讀者。這次巴黎奧運霹靂舞賽事主席為來自台灣的「陳柏均 Bboy Bojin」，而孫振也有不少故事，他的出生日期剛好是921大地震，因此出生就不平凡，出生於1999年9月21日的孫振，在台灣921大地震當天來到這個世界。由於這場大災難，他的名字「振」有「震動」的意涵，也註定了他日後將以震撼全場的舞步來征服世界。

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孫振小組賽在D組出發，首名對手是摩納哥的BILLY，小組循環賽後，孫振才有可能晉級8強、4強，不過B Boy比賽都是一對一，展現高超舞技跟音樂結合，搭配身體律動，十分有趣。

霹靂舞是什麼?

霹靂舞（Breakdance）是嘻哈文化的一環，又稱地板舞、布雷克舞，是街舞風格的一種。霹靂舞的特色便是具有強烈的個人風格與自由度，並融合了多種肢體元素與技巧，以及其獨有的重要文化「對決（Battle）」而成為最受歡迎的嘻哈舞之一。

巴黎奧運霹靂舞分為男子個人賽及女子個人賽，各16位選手參賽。16位選手分為四組，取分組前2名選手進入8強。比賽皆為一對一對抗（Battles），所以十分緊張刺激。


2024 奧運霹靂舞賽程：8/10男子組時間

比賽時間：2024/8/10，22:00 起（台灣時間）

台灣直播/轉播時間：22:05

台灣直播/轉播頻道：體育 2 台 CH201

8/10男子組資格賽選手名單：請點這


無線電視直播轉播：

公共電視

華視

中華電信 MOD 直播轉播：

愛爾達體育台

網路直播 LIVE 線上看：

Hami Video （奧運3台免費直播）

ELTA.TV


霹靂舞項目評分標準

選手的表現將根據以下五個評分項目進行評估：

音樂性（Musicality）：評估選手如何解釋音樂，他們的動作是否與音樂節奏同步。

原創性（Originality）：觀察選手動作的創新和獨特性。

舞蹈詞彙量（Vocabulary）：考察選手動作的多樣性。

技巧性（Technique）：評價選手的身體控制能力和動作的精確度。

執行力（Execution）：查看選手的整體表現完整度，包括動作的流暢性和無誤執行。


霹靂舞項目賽制規則

分組賽：16 位選手分為四組，每組 4 位選手。在這個階段，選手將進行一對一的對抗（Battle），每位選手都會與組內其他三位選手進行 battle。這些對抗是循環賽形式，即每位選手都會有機會與組內其他選手對戰。

晉級條件：綜合選手在循環賽中的表現，包括贏得的回合總數、評審的投票和種子排名，最終決定每組前 2 名選手進入 8 強。

淘汰賽：進入 8 強後，比賽將轉為淘汰制。選手將進行 3 回合的對抗，每回合勝利將累積，贏得多數回合的選手將晉級下一輪。

▲巴黎奧運將霹靂舞首度列為正式項目，孫振拿到門票，成為台灣史上第一人，代表我國霹靂舞站上世界最高殿堂。（圖／取自孫振IG）
▲巴黎奧運將霹靂舞首度列為正式項目，孫振拿到門票，成為台灣史上第一人，代表我國霹靂舞站上世界最高殿堂。（圖／取自孫振IG）
▲台灣霹靂舞國手孫振取得巴黎奧運門票，將代表台灣霹靂舞站上世界最高殿堂。（圖／澄禹行銷提供）
▲台灣霹靂舞國手孫振取得巴黎奧運門票，將代表台灣霹靂舞站上世界最高殿堂。（圖／澄禹行銷提供）

▲Google Doodle應援，首登奧運殿堂的霹靂舞項目今登場。（圖／翻攝Google Doodle）
▲Google Doodle應援，首登奧運殿堂的霹靂舞項目今登場。（圖／翻攝Google Doodle）
▲巴黎奧運將霹靂舞首度列為正式項目，孫振（B-Boy Quake）拿到門票，成為台灣史上第一人，代表我國霹靂舞站上世界最高殿堂，今晚力拚奪牌。（圖／國訓中心提供）
▲巴黎奧運將霹靂舞首度列為正式項目，孫振（B-Boy Quake）拿到門票，成為台灣史上第一人，代表我國霹靂舞站上世界最高殿堂，今晚力拚奪牌。（圖／國訓中心提供）


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