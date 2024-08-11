木可負責人李文娟是柯文哲競總帳房 他喊話李氏兄妹出來面對
民眾黨主席柯文哲近日被爆競選期間有多筆政治獻金流入「木可公關公司」，前幕僚柯昱安爆料，柯文哲競選總部的大帳房、「財務大臣」就是設址台玻大樓2樓的「木可行銷」負責人。柯昱安指出，木可公司還有多箱濾掛式咖啡堆在倉庫，並直指這次叫他爆八卦的都是競辦志工，「來講八卦的都是競辦的志工，先想想你木可之前對這些人有多差吧」。
記者林詠青／台北報導
民眾黨前幕僚柯昱安（小牛）在Threads上指出，「尼奧」跟「時樂」兩間公司從柯文哲那邊短少的900萬元款項，「看起來會查的很辛苦」。因為競總財務大臣就是木可公司負責人李文娟，而李文娟的哥哥李文忠是柯文哲最倚重的高中同學，「柯文哲把選舉最重要最關鍵的金流，交給他最信任的高中同學李氏兄妹來管理。」柯昱安認為，李氏兄妹若再不出來面對，「民眾黨就只能啞巴吃黃蓮」。
他進一步爆料，這次要他出面報八卦的都是競辦志工，「你知道木可還有多少箱賣不掉的濾掛式咖啡堆在倉庫嗎」，並暗指木可公司對志工態度不當，「他們的D槽還很滿」。
針對政治獻金流入木可公司疑雲，民眾黨日前僅強調，申報給木可的「授權金」，是授權木可代為管理包含理貨、寄貨、送貨、倉儲及客服等多項業務。民眾黨立院黨團總召黃國昌則表示，自己入黨迄今對李文娟沒什麼印象；相關帳務爭議柯文哲已下令徹查，待有結果會給社會大眾清楚說明。