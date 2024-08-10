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幕後／林郁婷慘被抹黑！府院出手四策略齊發「大打國際輿論戰」

▲林郁婷無畏性別爭議，一路挺到金牌戰，府院高層在過程中大打輿論戰。（圖／中華奧會提供）
▲林郁婷無畏性別爭議，一路挺到金牌戰，府院高層在過程中大打輿論戰。（圖／中華奧會提供）

記者陳佩君／台北報導

台灣拳擊選手林郁婷在巴黎奧運捲入性別爭議，但仍無懼風波，要在11日凌晨力拼金牌，據了解，林郁婷事件爆發後，府院團隊繃緊神經關注、主導溝通，並以遠在巴黎的體育署團隊與駐法代表處外交系統為第一線主力負責操作，由在巴黎官員穿梭國際奧會與其他國際組織奔走；面對外界質疑林郁婷聲浪，體育界高層透露，這次採取「四箭」齊發策略，大打國際輿論戰、挺「台灣女兒」林郁婷到底。

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林郁婷出征巴黎奧運期間，被《哈利波特》作者JK羅琳質疑性別，IBA（國際拳擊協會）更大動作召開記者會，卻拿不出證據，引起國際媒體反彈，國際奧會日前再次為林郁婷發聲，抨擊國際拳總為了政治利益誹謗選手。

據悉，林郁婷事件爆發後，府院團隊繃緊神經關注、主導溝通，總統賴清德在第一時間責請體育署務必嚴正表達抗議，採取相應法律作為，也數度在社群媒體聲援林郁婷。在金牌戰之前，賴清德、副總統蕭美琴並於10日晚間雙雙於X平台發文再次聲援「台灣女兒」林郁婷，號召國人一同加油。

據了解，府院在黨當下採取「四箭」齊發策略，第一，我方與國際奧會聯手，以法律戰強烈警告IBA，不能公開揭露任何選手隱私以進行惡意攻擊，國際奧會與台灣同步發警告信；由於巴黎與台北時差6小時，府院幕僚與巴黎團隊天天半夜三點仍訊息討論攻防下一步。

一名體育署官員透露，該封警告信函確實有發揮作用，成功阻止滿口謊言的IBA，讓國際記者會成毫無作為的空談；此外，記者會過程，律師全程進行蒐證，記者會後我方持續與國際奧會及相關組織協調處理，國際奧會希望是由他們在第一線發聲，台灣則考量選手仍在比賽，在打完後會協助選手報案循法律程序討公道。

第二、外交輿論戰，官員指出，透過串聯國際奧會等，我方陣營公開訴諸國內外媒體，強調林郁婷國際大賽體檢次次合規，此次參加奧運主辦單位也力挺毫無爭議；另一方面向國際與台灣內部發聲，揭露IBA組織的不正當性，以及背後複雜俄羅斯脈絡。

官員提到，體育署這周與駐法大使一邊協助國手上場穩住心情，一邊也在國際組織間聯繫合作，並把訊息傳遞給國際媒體，疲於奔命仍腹背受敵吃力不討好。

第三、 國內聲援棒棒接力。官員提到，從賴清德8月2號發文力挺，蕭美琴隔天行程致詞公開聲援，以及行政院院長、副院長等接力發文，持續鞏固林郁婷參賽正當性無庸置疑，讓國人知道真實狀況。

第四、國安單位也關注與掌握此次奧運不尋常處，官員指出，境外假帳號活躍在台灣操作林郁婷性別爭議製造分化，甚至帶風向去土耳其藝人吳鳳臉書留言以醜化台灣土耳其關係等。

一名國安人士提到，主要攻擊林郁婷的訊息由國際拳擊總會發起，而IBA近日也被起底與俄羅斯政商關係密切。他說明，這類的訊息戰分為3個層次，第一，先由境外發起質疑，帶起國際輿論；第二，國內協同者散播、轉譯不實資訊，進一步對內進行分化；第三，林郁婷挺入金牌戰時，土耳其選手在台上比出「X」影射性別爭議，國內的協同者再將攻擊炮火轉向集中形象友台、母國是土耳其、且已入籍中華民國的知名藝人吳鳳，製造對立，意圖將台灣形塑成一個惡意、國族歧視的民族主義狂熱國家。

國安人士表示，搭配著奧運國內外的協同攻擊，中共同步公布懲戒台獨頑固份子名單，再針對名單上的人物進行不實人身攻擊，這樣的訊息戰層層堆疊，讓人難以忽視背後的操作痕跡；他示警，這些訊息戰主要達到的目的，其實就是分化台灣內部、破壞國際對台灣的信任、製造內部矛盾，呼籲國人應謹慎面對為各型態的錯假訊息。

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