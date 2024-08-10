幕後／林郁婷慘被抹黑！府院出手四策略齊發「大打國際輿論戰」

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據悉，林郁婷事件爆發後，府院團隊繃緊神經關注、主導溝通，總統賴清德在第一時間責請體育署務必嚴正表達抗議，採取相應法律作為，也數度在社群媒體聲援林郁婷。在金牌戰之前，賴清德、副總統蕭美琴並於10日晚間雙雙於X平台發文再次聲援「台灣女兒」林郁婷，號召國人一同加油。
據了解，府院在黨當下採取「四箭」齊發策略，第一，我方與國際奧會聯手，以法律戰強烈警告IBA，不能公開揭露任何選手隱私以進行惡意攻擊，國際奧會與台灣同步發警告信；由於巴黎與台北時差6小時，府院幕僚與巴黎團隊天天半夜三點仍訊息討論攻防下一步。
一名體育署官員透露，該封警告信函確實有發揮作用，成功阻止滿口謊言的IBA，讓國際記者會成毫無作為的空談；此外，記者會過程，律師全程進行蒐證，記者會後我方持續與國際奧會及相關組織協調處理，國際奧會希望是由他們在第一線發聲，台灣則考量選手仍在比賽，在打完後會協助選手報案循法律程序討公道。
第二、外交輿論戰，官員指出，透過串聯國際奧會等，我方陣營公開訴諸國內外媒體，強調林郁婷國際大賽體檢次次合規，此次參加奧運主辦單位也力挺毫無爭議；另一方面向國際與台灣內部發聲，揭露IBA組織的不正當性，以及背後複雜俄羅斯脈絡。
官員提到，體育署這周與駐法大使一邊協助國手上場穩住心情，一邊也在國際組織間聯繫合作，並把訊息傳遞給國際媒體，疲於奔命仍腹背受敵吃力不討好。
第三、 國內聲援棒棒接力。官員提到，從賴清德8月2號發文力挺，蕭美琴隔天行程致詞公開聲援，以及行政院院長、副院長等接力發文，持續鞏固林郁婷參賽正當性無庸置疑，讓國人知道真實狀況。
第四、國安單位也關注與掌握此次奧運不尋常處，官員指出，境外假帳號活躍在台灣操作林郁婷性別爭議製造分化，甚至帶風向去土耳其藝人吳鳳臉書留言以醜化台灣土耳其關係等。
一名國安人士提到，主要攻擊林郁婷的訊息由國際拳擊總會發起，而IBA近日也被起底與俄羅斯政商關係密切。他說明，這類的訊息戰分為3個層次，第一，先由境外發起質疑，帶起國際輿論；第二，國內協同者散播、轉譯不實資訊，進一步對內進行分化；第三，林郁婷挺入金牌戰時，土耳其選手在台上比出「X」影射性別爭議，國內的協同者再將攻擊炮火轉向集中形象友台、母國是土耳其、且已入籍中華民國的知名藝人吳鳳，製造對立，意圖將台灣形塑成一個惡意、國族歧視的民族主義狂熱國家。
國安人士表示，搭配著奧運國內外的協同攻擊，中共同步公布懲戒台獨頑固份子名單，再針對名單上的人物進行不實人身攻擊，這樣的訊息戰層層堆疊，讓人難以忽視背後的操作痕跡；他示警，這些訊息戰主要達到的目的，其實就是分化台灣內部、破壞國際對台灣的信任、製造內部矛盾，呼籲國人應謹慎面對為各型態的錯假訊息。