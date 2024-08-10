奧運桌球／石川佳純送馬龍「Pin」！陳夢領會笑了：我替他謝謝你

我是廣告 請繼續往下閱讀
石川佳純13歲時請了中國教練，她也在那時自學了中文，不但表達無礙，而且說得非常流利。另外，她也在那時候和很多中國球員結下友誼，本屆中國男、女團很多球員都和他感情很好。
石川佳純過去透露自己的偶像就是馬龍，而且她也曾在受訪時說如果要和人組混雙，她想要選擇馬龍。「所有的中國選手都非常優秀，我沒有能力要求任何人和我打，如果能有這樣的機會我非常高興，如果能夠是混雙的話我會選擇馬龍。 」
本屆奧運石川佳純作為媒體，也有採訪中國女團的幾位選手，雙方在畫面上嘻嘻哈哈的氣氛相當融洽。之後石川也送了一些Pin給中國選手，在分送給陳夢、孫穎莎和王曼昱後，這時候她突然拿出另一個Pin，並委託陳夢拿去給馬龍。
石川佳純送Pin給馬龍 中國女球員笑成一團
「還有一個那個，給馬龍。」石川佳純當下如此說道，之後陳夢也立刻有所意會地笑說，「喔，我替他謝謝你。」然後大家笑成一團。
事實上馬龍已婚，而且過去也和石川佳純沒什麼曖昧動作，兩人更多是出於欣賞和昔日交情，不過就球迷來說，這一對「CP」也讓中日桌壇之間除了較勁，也多了一些有趣的話題。
Pin是各大代表團在大型綜合性體育賽事特別製作的胸針徽章，各國運動員常常會在會上作為一種信物交換，代表著尊重和友誼。這次我國代表團的珍奶Pin就很受歡迎，事實上去年杭州亞運上，中華隊的傳統經典的梅花Pin也有許多人搶著想換。
更多「2024巴黎奧運」相關新聞。