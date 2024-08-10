原住民兒童親子夏令營 大小朋友齊聚沈浸式學習族群文化
高市府原民會於8/8-8/10於高雄市原住民故事館舉辦為期三日的「113年度族與文化祭傳統體能小小運動會兒童親子夏令營」，今(10)日舉辦學習成果展，學員們身穿原住民族服賣力演出，每個營隊更是推出一名學員擔任小小主持人，以族語介紹演出內容。阿美、魯凱、布農、排灣及泰雅共5個營隊的大小朋友，牽手跳起大圍舞，現場貴賓與親子同樂，為3天的活動畫下圓滿句點。
記者陳美嘉／高雄報導
都會區親子夏令營來到第二屆，吸引許多原住民的小朋友及家長報名參加，總計有50位學員及23位陪同家長參與。今年營隊天數增加至3天，第一天(8日)夏令營的學員分別以阿美、布農、排灣、魯凱，及泰雅等五個族群分成營隊，於上、下午分別學習各族的文化課程及文化體驗。
阿美營隊透過海祭(Misacepo')來了解阿美族年齡階級組織一脈相傳，也透過遊戲玩樂中學習，以達族語學習的目的。排灣營隊學習傳統婚禮「揹新娘」(patjedjalan)，明白傳統習俗的由來及禁忌。
布農營隊則由桃源區復興里布農族耆老江維明用全族語教學，並由隊輔翻譯，帶領學員了解殺豬分食文化的意涵，也自己動手做製作童玩-竹槍(palipciahun)。魯凱營隊則深度的瞭解百合花配戴禮儀(kiliadraw)，並動手做百合花頭飾。泰雅營隊更是直接到戶外，身歷其境的學習5種陷阱的製作，並體驗棕櫚葉編織，了解祖先智慧。
高市府原民會主委阿布斯表示，這次由原民會語言推廣人員及高市府教育局族語老師合作規劃豐富課程，短短三天集訓就能讓小朋友展現很棒的族語成果，家長們也投入參與樂在其中，達到親子共學的效益。未來也將持續舉辦夏令營，努力傳承原住民族文化語言，從每個家庭開始扎根。