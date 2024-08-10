巴黎奧運即將和平落幕！法國內政部長：該給法國維安人員一面金牌
2024年巴黎奧運已經進入尾聲，閉幕式將於台灣時間12日凌晨3時左右舉行，這屆奧運於全球地緣政治衝突中展開，以巴戰爭與俄烏戰爭在奧運期間從未停歇，外界曾擔心有極端份子會鎖定奧運當作襲擊目標，但奧運迄今維持和平，沒有出大意外。對此，法國內政部長達馬南（Gérald Darmanin）今（10）日表示，該給法國的安全部隊與維安人員一面金牌。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《衛報》報導，這次巴黎奧運開幕式在塞納河舉行，讓維安工作的困難程度大增，奧運期間，巴黎每天都有3萬名武裝警察在街上巡邏，另外還部署了憲兵以及2萬位保全人員以及1萬位預備役士兵，為了確保奧運順利舉行，法國當局可說是竭盡全力。
巴黎市長伊達爾戈（Anne Hidalgo）也表示，很多人看衰、嘲笑巴黎，認為巴黎會搞砸奧運，但最終一切大致都按照計畫舉行，「那些認為巴黎注定一事無成的人滾一邊去」。
當然，奧運期間還是發生許多爭議，《衛報》報導統稱之為「文化戰爭」，包括開幕式表演引發宗教界反彈，女子拳擊的性別爭議，另外也有許多團體違反規定帶著政治標語入場，尤其是許多支持巴勒斯坦反對以色列的標語。
專門分析網路上假消息的「NewsGuard」聯合創始人克羅維茨（Gordon Crovitz）認為，如果奧運有散播假消息競賽，俄羅斯理應拿下金牌，因為克羅維茨發現許多親俄媒體有意識地散播關於奧運的錯誤資訊，克里姆林宮似乎樂見奧運遭到詆毀。
無論如何，隨著奧運即將落幕，大多數法國人對奧運的態度也從冷漠轉為肯定，達馬南表示，「我知道人們非常希望事情進展順利，大家很高興看到法國有能力妥善舉辦奧運」。