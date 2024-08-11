人間微光／轉個彎種瓜得瓜

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待在科技業的最後一份工作是在台中，原本那是一間台日合資的公司，偏日商的管理風格，比較佛心一點，對員工雖然有一定的要求，但你只要不犯大錯，都能安穩工作。後來公司賣給美商，就開始什麼事情都要求KPI，要是沒達到KPI，就可能會被裁員。
那時候我工作壓力很大，有同事真的被裁員了，不知道什麼時候會輪到我？每天早上醒來，我就不想上班，而且害怕面對公司的人際關係，社交能力降低。與其日子過得這麼不開心，我決定回雲林種田，我相信自己可以在農業這一塊闖出成就。
36歲，我毫不猶豫地離職轉行。
我的老婆小孩一直住在雲林，之前都是分隔兩地，返鄉務農剛好也能多陪家人。而且我本來就是農家子弟，對耕種作物有底子、有概念、也有資源，進入門檻比較低。就這樣，我的第二人生出發了。
務農很自由，時間都是自己管理，但是也很無聊，一整天沒有人會跟你講話，所以要耐得住寂寞。但是這剛好很適合我的個性，我喜歡鄉下慢一點的節奏，不喜歡與人社交，對著植物我只要把工作做完就好，不需要什麼互動。
我主要種植小黃瓜，也有種蒜頭、牛番茄、青椒和長豆。一開始會專攻小黃瓜，是因為想到早餐店很多，小黃瓜的需求相對高，而且種小黃瓜需要搭網室，成本比較高，所以種的人比較少；再來是蒜頭，雲林土壤很適合種蒜頭，我爸爸以前就是蒜農。
不過，我決定返鄉的初期，曾遭到媽媽強烈反對，老一輩的觀念認為務農賺不到錢，媽媽擔心我萬一收成不好，老婆小孩要怎麼養？
老一輩務農，都是自已在種，人和人之間會互相幫忙，今天你幫我工作，明天我幫你工作，不會付工錢。但我一開始就堅持付錢請工人，因為我計畫大規模生產，不可能自己一個人做，也因此媽媽擔心我付出太多成本，有點衝突。另外，種蒜頭以前是勞力密集的人工作業，而我改用機器，這也是跟老一輩觀念不一樣的地方。
以前的農民種植面積小，勞力都靠自己，只夠賺自己的工錢。但我是用經營企業的方式在做，農田面積大，技術也提升，有規模地生產，經過一兩年就做出成績，向家人證明，農業也可以有不錯且穩定的獲利，我現在賺的錢並不比以前在科技業差，只會更好。
我的作息很規律，早上大約6點上工，每天工作9個小時就休息，我都說自己其實是上班族，所有的工作都是排程好的。每一天、每一週、每個月、整個年度的工作與目標，我都已經規劃好了，這就是計劃性生產，不能到了明天才在想明天要做什麼，這樣工人也會不知道怎麼做事。
我努力的方向就是農企業，設定年度營收目標，每年都要有成長，再規劃要怎麼栽種、請多少工人，達到規模經濟，我才能發揮到返鄉務農的價值。如果只是想要種自己家裡幾塊田、小規模生產、得過且過的話，這樣風險太大。
務農有趣的地方，在於看得到植物成長、發育、生病，也能親手採收果實，會有成就感。但是可能這一次種得很漂亮，下一次就不好，那你就要去想說哪邊做不好、哪裡有問題，植物不會說話，你只能自己去體會，就算你給它一個解方，你也不知道有沒有對症下藥。
農業並不像外界想得那麼簡單無趣，而是有很多專業知識，你要了解土壤、氣候、農藥、肥料，除了要懂化學，也要懂商業管理，成本計算和收支平衡非常重要，先想好你要賺多少錢，要怎麼做才有辦法賺這麼多。
返鄉務農一定要有熱情，但不是看到什麼作物價格好就搶著種，那只是盲目的熱情。我對於植物的熱情，是想要看它長得好，從種下幼苗到採收果實，還要維持它的生產力，就像養孩子一樣。
以前在科技業，整天看報表和數據，冷冰冰的，做出來的晶圓你也不能摸它，很空虛。現在種田收成的果實，是看得到、摸得到，捧在手上沈甸甸的，那是心血的形狀，也是喜悅的重量。
（王健生／43歲／雲林人／農業生產者）
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