奧運1600公尺接力美國太狠了！第1棒「讓16歲選手跑」　觀眾傻眼

奧運籃球／Curry末節砍4記三分殺死比賽！美國眾將賽後反應一次看

▲2024巴黎奧運男子籃球金牌戰，由地主法國對陣美國隊，本場比賽法國儘管在決勝節一度打出氣勢，但美國男籃最終靠著Stephen Curry的關鍵4記三分外線徹底殺死比賽，美國隊終場就以98：87帶走勝利，成功締造奧運5連霸霸業。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024巴黎奧運男子籃球金牌戰，由地主法國對陣美國隊，本場比賽法國儘管在決勝節一度打出氣勢，但美國男籃最終靠著Stephen Curry的關鍵4記三分外線徹底殺死比賽，美國隊終場就以98：87帶走勝利，成功締造奧運5連霸霸業。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

2024巴黎奧運男子籃球金牌戰，今（11）日台灣時間凌晨由地主法國出戰美國隊，本場比賽法國儘管在決勝節，一度將分差縮小至剩下一顆三分球的差距，但美國男籃顯然不願意就此將勝利拱手讓人，靠著Stephen Curry的關鍵4記三分外線徹底殺死比賽，也讓全場地主球迷陷入絕望，美國隊終場就以98：87帶走勝利，成功締造奧運5連霸霸業。而在賽後美國男籃眾將，也一致對於Curry的表現致上敬意。

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Curry成美國此戰贏球最大功臣　眾將賽後一致讚嘆

Kevin Durant賽後受訪時談到Stephen Curry：「這是一場令人相當難以置信的比賽，也是巴黎和里爾的美好時光。看到Stephen Curry上場比賽投進9個三分球，這一場投進8個三分球，對我來說是一種超凡的體驗。

Bam Adebayo談到Curry此戰的最後一記三分：「起初我在想這到底是什麼情況，但後來我想到了，現在究竟是誰在投籃。

Devin Booker：「我們以前也見過這種情況，當球隊裡有狀態火燙的球員時，你就得不斷找到他。他（Stephen Curry）是歷史上最偉大的射手，今天他又再一次證明了這一點。

主帥Kerr也驚嘆不已　稱這是Curry生涯最偉大比賽之一

美國男籃總教練Steve Kerr：「這場比賽堪稱他（Stephen Curry）職業生涯中最偉大的比賽之一，他的投籃如此精準、冷血。在如此高張力的情況下，又是在巴黎的客場，對上地主球隊法國，又是金牌戰，這就是故事書裡的情節，而這正是Steph所愛的時刻，他喜歡成為史詩的一部分。」

Stephen Curry本場比賽共出手13投8中，得到24分1籃板5助攻2抄截，而這24分全數都是靠著投進三分球得到的。他在上一戰4強賽上轟下36分，本場金牌戰再度挺身而出，幫助美國男籃在關鍵時刻穩住陣腳，最終成功締造奧運5連霸霸業，Curry已透過這場比賽，再度證明自己「近代最強射手」稱號並非浪得虛名。


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