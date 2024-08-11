奧運1600公尺接力美國太狠了！第1棒「讓16歲選手跑」　觀眾傻眼

奧運籃球／慘！剛幫塞爾提克奪冠就投入國家隊　Tatum幾乎被冷凍

▲塞爾提克Jayson Tatum(左)出征巴黎奧運，未料幾乎遭到「冷凍」，也讓外界替他打抱不平。（圖/達志影像/美聯社）
▲塞爾提克Jayson Tatum(左)出征巴黎奧運，未料幾乎遭到「冷凍」，也讓外界替他打抱不平。（圖/達志影像/美聯社）

特派記者廖聿偉/巴黎報導

NBA球星Jayson Tatum才剛幫波士頓塞爾提克奪冠，並投入國家隊出征巴黎奧運，未料幾乎遭到「冷凍」，只能在板凳當啦啦隊，連Tatum的母親都跳出來打抱不平，「Tatum並沒有受傷，如果Steve Kerr認為Tatum沒有實力幫助美國隊，那Kerr根本不配執教國家隊。」

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美國隊前一場比賽一度落後達17分，直到第四節才靠Stephen Curry 和 LeBron James等球星發威，才扭轉頹勢，險勝塞爾維亞。但Jayson Tatum整場都沒有出賽。

▲塞爾提克Jayson Tatum(左)甫拿下NBA冠軍，又立刻出征巴黎奧運，未料幾乎遭到「冷凍」，也讓外界替他打抱不平。（圖/達志影像/美聯社）
▲塞爾提克Jayson Tatum(左)甫拿下NBA冠軍，又立刻出征巴黎奧運，未料幾乎遭到「冷凍」，也讓外界替他打抱不平。（圖/達志影像/美聯社）
Tatum沒有得到應有的尊重

Kerr似乎對塞爾提克明星球員Jayson Tatum沒有信心，且也找不到使用說明書，同時更信任老將，健康的Tatum已經有2場比賽完全沒上場。

美媒《ESPN》分析師Dick Vitale日前評論，「Tatum是否受傷了？他並沒有得到一位明星球員應有的出場時間。」

美國隊在金牌戰對決地主法國，Jayson Tatum能否被重用仍是未知數。不過根據《台灣運彩》的盤口顯示，本場比賽美國隊有機會大勝奪金，開出美國讓16.5分的盤口。而《球王體育賽事inplayZ》整理的資訊顯示，看好美國能過盤的彩迷只有49%。另外，值得一提的是，奧運女籃金牌戰也是美國對決法國，成為奧運史上首次男、女籃金牌戰都是相同對戰組合的紀錄。

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