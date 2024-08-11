林郁婷拳擊奪金太爽！OK超商、萊爾富金牌優惠 咖啡、冰棒買1送1
歷史性的一刻！台灣拳后林郁婷成功為中華隊再奪一面奧運金牌。在巴黎奧運拳擊女子57公斤級金牌戰中，林郁婷3回合都是5:0絕對領先，獲得壓倒性勝利，拿下奧運拳擊金牌，萊爾富立刻發動咖啡、冰棒買一送一狂賀，OKmart也推出「金牌啤酒、咖啡」優惠。
記者黃韻文／綜合報導
恭喜台灣好手傳捷報，勇奪金牌。今（11）日「台灣拳后」林郁婷在女子拳擊羽量級金牌戰賽事，為台灣再添一面金牌，不僅是此次台灣的第2面金牌，同時也改寫台灣拳擊史上最佳戰績，是首位闖進金牌戰且是首位奪金的選手，讓中華隊巴黎奧運戰績共獲得2金、0銀、5銅。
萊爾富賀金牌，即日起至8月20日，推出礦沛氣泡水585ml（25元）買1送1；同一期間，黑嘉麗軟糖綜合水果（45元）也享買1送1。
體恤夏日高溫、熬夜看賽事的民眾，即日起至8月12日也推出大杯美式（45元）、大杯拿鐵（55元）同品項買一送一，可冰、熱任選；消暑必備的濃巧脆脆雪糕／焦糖脆脆雪糕（40元）也享有任選買1送1優惠。
狂賀林郁婷直落三拿下金牌，OKmart則用金牌一起歡呼，推出多項台灣啤酒與KAKA醬烤蒜香蝦風味餅乾優惠。即日起至8月14日期間，買台灣經典啤酒500ml享2件72元、台灣金牌啤酒500ml享2件85元、台灣金牌ONE啤酒330ml享2件59元，買KAKA醬烤蒜香蝦風味餅乾享2件59元。
此外，針對消費者最愛的咖啡優惠，OKCAFE即日起至8月14日期間，全台門市買OKCAFE與OOHA聯名飲「水蜜桃烏龍氣泡咖啡」，享買一送一奪牌好康。