賀林郁婷奪金！賴清德：謝謝妳讓世界看見自信堅韌的台灣精神
台灣拳后林郁婷今（11）日凌晨出戰巴黎奧運女子拳擊57公斤金牌戰，最終扛著壓力成功奪下台灣第一面奧運拳擊金牌，總統賴清德也發文祝賀其無畏擂台外的紛擾，一路奮戰，向世界證明實力，成功打下金牌，「辛苦了！謝謝妳讓世界看見自信堅韌的台灣精神，為台灣帶來榮耀！」
記者陳威叡／台北報導
賴清德發文標籤#IStandWithLinYuTing ，並恭喜林郁婷奪下台灣第一面奧運拳擊金牌，今天凌晨，許多人都熬夜關注林郁婷的賽事，對於巴黎奧運代表團再傳好消息，相信所有國人跟他一樣，非常振奮，也為林郁婷感到驕傲。
賴清德說，這次巴黎奧運，林郁婷從出賽前，就受到已被國際奧會撤銷承認的國際拳總、一連串惡意的攻擊，相較其他選手承擔更多的壓力。面對惡意不實的造謠，台灣人無論是政府或民間，不分朝野黨派、都團結一致，拒絕讓她成為虛假訊息攻擊的對象。而國際奧會與巴黎奧運的拳擊小組也紛紛聲明力挺，政府各單位與首長也都在第一時間聲援、更研擬相關作為。
「郁婷，妳真是了不起！」賴清德說，擂台外的紛擾，不影響她堅實的表現，展現出比其他同量級選手更強的拚勁，也獲得曾和她對戰的各國選手相挺，一路奮戰，向世界證明實力，成功打下金牌。
最後賴清德再次恭喜林郁婷，「辛苦了！謝謝妳讓世界看見自信堅韌的台灣精神，為台灣帶來榮耀！」