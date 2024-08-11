奧運籃球／狂！ Curry狂轟8個三分球、射下金牌 美國98：87法國
美國男籃夢幻隊在巴黎奧運金牌戰排出強大的「4MVP陣容」先發，而Stephen Curry成為最亮眼的那顆星，終場前最後3分鐘內連續投進4個三分彈，全場轟下24分，全部都靠三分球，率領美國98：87擊敗法國，順利拿下金牌。
特派記者廖聿偉/巴黎報導
LeBron James、Stephen Curry、Kevin Durant、Joel Embiid等4名球員都曾經拿過NBA的年度MVP，前一場四強賽，也靠著「4MVP陣容」上演大逆轉擊敗塞爾維亞，而金牌戰主帥Steve Kerr決定讓這4名球員擔任先發，最終Kevin Durant進帳15分，LeBron James貢獻14分、9助攻，Embiid專注於防守，僅出手一次，貢獻4分。
首節美國夢幻隊祭出嚴防，讓法國單節三分球9投僅1中，逐漸取得領先。上半場美國隊共10人出戰，僅Embiid無得分進帳，加上半場三分20投9中，命中率45%；法國則尚16中3，命中率18%，半場美國隊以49：41領先。
法國在第三節急起直追，外線手感也加溫，團隊三分球5投4中，縮小差距至6分差。且法國在第四節中段不斷追分，還迫使美國對出現多次失誤，Victor Wembanyama在終場前2分58秒在籃下取分，追到只剩下3分差距，地主球迷情緒沸騰。
不過Stephen Curry很快讓現場安靜下來，在終場前2分48秒回敬一顆三分彈，提振美國隊士氣，且之後又連續投進3個三分球，澆熄法國隊反撲意志，Curry比出招牌「睡覺手勢」，也幫助美國隊拿下金牌。