颱風一個接一個！吳德榮：午後雷雨再7天 今明「雨最大」地區曝
不穩定的天氣還會持續一週！氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮指出，今（11）日至週六（8/17）午後，各地要嚴防大雷雨出現；而先前生成的「瑪莉亞颱風」將侵襲日本，後續還有更多擾動在日本南海的大低壓帶中發展，是否成為颱風都還要觀察，不過這些擾動皆無侵台機率。
記者張志浩／綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天各地晴熱炎熱，北部攝氏24至36度，中部攝氏24至35度，南部攝氏24至32度，東部攝氏23至36度，中南部清晨有局部陣雨或雷雨，午後有強對流發展，範圍雖然比昨（10）日縮小，但還是會影響大部分山區及平地，並出現大雷雨，應注意雷擊、強風等劇烈天氣。
吳德榮提及，「大低壓環流」的型態將再持續一週，台灣在大低壓環流邊緣，盛行西南風挾水氣，大氣很不穩定，清晨西南風與「陸風」的輻合、午後地表的加熱，皆能激發強對流，伴隨局部大雷雨。明日至週六，各地最高氣溫會稍降，但體感仍偏熱，台灣水氣也再增多，清晨西南風與「陸風」輻合，中南部有局部短暫陣雨，午後強對流範圍擴大，持續有大雷雨發生。
吳德榮也說明，「瑪莉亞」颱風目前持續在日本東方海面，今晚至明天就會侵襲日本，隨後進入日本海，需要注意的是，有另一熱帶低壓在日本東南方海面，順著「大低壓環流」偏北轉西北移動。最新歐洲模式模擬顯示，更多擾動在其中發展，並受大低壓環流導引，皆無侵台機率。