林郁婷無畏國際拳總霸凌仍摘金！AIT盛讚：她向世界展現了韌性
「台灣女拳王」林郁婷於台灣時間11日凌晨3點多在2024巴黎奧運女子拳擊57公斤級決賽，無懼賽前遭國際拳總性別歧視攻擊，展現驚人天賦與毅力，以5:0擊敗波蘭選手瑟瑞梅塔（Julia Szeremeta）摘金，賽後跪吻擂台忍不住落淚。美國在台協會（AIT）第一時間發文祝賀，認為林郁婷的堅毅和正向態度激勵了所有人。
國際中心顏得智／綜合報導
林郁婷今天在金牌戰，延續前幾戰所展現出的氣勢，整場沒給對手太多機會，展現出強勢的攻擊節奏和精準的防守預判，以5比0完勝波蘭選手瑟瑞梅塔，順利摘下金牌，是台灣史上首面奧運拳擊金牌，也是本屆第2金。
近來受到國際拳總炒作性別議題，知名小說家JK羅琳也連續發文抨擊，無端遭到性別羞辱，奪金後壓力瞬間釋放，林郁婷在賽後不禁熱淚盈眶。
在林郁婷摘金後，美國在台協會(AIT)第一時間發出祝賀，「恭喜林郁婷在巴黎奧運女子拳擊57公斤級獲得金牌！我們以她奮鬥的精神與卓越的成就為榮！郁婷的堅毅和正向態度激勵了我們所有人，她向世界展現了頂尖的才華和了不起的韌性，為台灣帶來了榮譽，是我們所有人的驕傲！2024 年巴黎奧運即將落幕，我們為所有傑出的奧運選手喝采慶祝！」