本周咖啡優惠！7-11美式「買2送2可寄杯」　全家第2杯8元逼近半價

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📍APP｜即日起至8月12日
◾濃萃美式買2送2，5折（原價50元、特價25元）
📍門市｜8月9日至8月14日
◾厚乳拿鐵2杯100元，7.7折（原價65元、特價50元）
◾中杯精品美式2杯100元，6.3折（原價80元、特價50元）
◾四季春青茶4杯100元，7.1折（原價35元、特價25元）
📍APP｜8月7日至8月16日
◾精品生椰厚拿鐵2杯158元，7.2折（原價110元、特價79元）
📍APP｜8月9日至8月16日
◾大杯卡布奇諾買2送2，5折（原價55元、特價28元）
◾厚乳拿鐵13杯520元 ，6.2折（原價65元、特價40元）
◾濃萃拿鐵13杯520元 ，6.7折（原價60元、特價40元）
◾皇家伯爵紅茶拿鐵／焦糖瑪奇朵12杯520元，6.7折（原價65元、特價43元）
◾精品拿鐵／精品美式7杯520元，6.8折（原價110元、特價74元）
◾冰淇淋紅茶13杯520元，6.2折（原價65元、特價40元）
📍APP｜8月18日至8月27日
◾濃萃美式6杯188元，6.3折（原價50元、特價31元）
◾大杯燕麥拿鐵4杯188元，6.3折（原價75元、特價47元）
◾香鑽水果茶4杯188元，6.7折（原價70元、特價47元）
◾珍珠奶茶5杯188元，6.3折（原價60元、特價38元）
🟡全家便利商店
📍APP｜限8月12日10:00開賣
◾中杯單品美式2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）
◾中杯單品拿鐵2杯99元，5.5折（原價90元、特價50元）
📍門市｜8月7日至8月11日
◾荔枝貴妃紅茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾靜岡抹茶拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾特大杯拿鐵第2杯10元，5.7折（原價70元、特價40元）
📍APP｜8月8日至8月11日
◾大杯特濃美式25杯888元，6.5折（原價55元、特價36元）
◾大杯特濃拿鐵20杯888元，6.8折（原價65元、特價44元）
◾私品茶55元系列25杯888元，6.5折（原價55元、特價36元）
◾私品茶65元系列20杯888元，6.8折（原價65元、特價44元）
📍門市｜即日起至8月20日
◾白烏龍茶買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾福爾摩沙紅茶買1送1，5折（原價40元、特價20元）
🔎點此查詢全台福爾摩沙茶館販售店舖
📍門市｜8月7日至8月21日
單品咖啡同品項第2杯8元，以下舉例換算：
◾大杯單品美式第2杯8元，5.4折（原價100元、特價54元）
◾大杯單品拿鐵第2杯8元，5.4折（原價110元、特價59元）
🟡萊爾富
📍門市｜即起至8月12日
◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）
📍門市｜7月26日至8月11日
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾特大杯風味氣泡飲買1送1，5折（原價55元、特價28元）
（紅柚綠茶／冬瓜／洛神／草莓）
📍APP｜7月24日至8月20日
◾大杯美式50杯1599元，7.1折（原價45元、特價32元）
◾大杯拿鐵50杯1999元，7.3折（原價55元、特價40元）
皆加送「愛爾達3個月觀看序號」（限量3000組）
🟡OKmart
📍門市｜即日起至8月14日
◾OOHA水蜜桃烏龍氣泡咖啡買1送1，5折（原價65元、特價33元）
🟡星巴克
8月12日、13日限時兩天舉辦「咖啡同好日」，全台門市買2杯大杯以上冰熱、口味一致的飲料，享第2杯半價優惠，相當於7.5折。優惠品項不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
🟡全聯福利中心
📍門市｜7月12日至8月8日、每逢周六日
◾大杯熱美式買1送1，5折（原價25元、特價13元）
◾大杯熱拿鐵買1送1，5折（原價35元、特價18元）
🟡美廉社
📍門市｜8月8日至8月11日
◾大杯濃萃美式4杯88元，4.4折（原價50元、特價22元）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯冰卡布奇諾買1送1，5折（原價55元、特價28元）點此購買
◾西西里風檸檬氣泡咖啡第2杯20元，6.3折（原價80元、特價50元）點此購買
◾冰好時經典可可第2杯19元，6.3折（原價75元、特價47元）點此購買
◾大杯冰馥列白拿鐵第2杯20元，5.8折（原價120元、特價70元）點此購買
◾大杯精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）點此購買
◾香鑽水果茶買1送1，5折（原價70元、特價35元）點此購買
◾大杯冰馥列白拿鐵2杯120元，5折（原價120元、特價60元）點此購買