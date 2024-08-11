奧運1600公尺接力美國太狠了！第1棒「讓16歲選手跑」　觀眾傻眼

林郁婷奪下金牌爆哭！波蘭、土耳其選手態度變了　頒獎上演大和解

▲「台灣女拳王」林郁婷今（11）日在凌晨出戰57公斤級拳擊決賽，成功摘下金牌，在頒獎典禮時林郁庭親吻獎牌，止不住淚水。（圖/達志影像/美聯社）
▲「台灣女拳王」林郁婷今（11）日在凌晨出戰57公斤級拳擊決賽，成功摘下金牌，在頒獎典禮時林郁庭親吻獎牌，止不住淚水。（圖/達志影像/美聯社）

記者張嘉哲/綜合報導

巴黎奧運賽程進入最後一天，「台灣女拳王」林郁婷今（11）日在凌晨3時30分出戰57公斤級拳擊決賽，成功擊退波蘭選手瑟瑞梅塔（Julia Szeremeta），為中華隊摘下本屆奧運第二面金牌。在頒獎典禮時，林郁婷聽到國旗歌中段，難掩激動情緒落淚，後續也親吻獎牌，感人的一幕讓觀眾也跟著鼻酸。而曾對林郁婷有惡意行為的波蘭選手、土耳其選手態度大轉變，頒獎典禮上與林郁婷相擁、安慰她，直接上演世界大和解的場面。

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回顧本場賽事，林郁婷在首局就已經打出攻勢，利用身高的優勢，以上鉤拳命中對方的下巴，多番精彩出擊，獲得評審5:0的青睞；第二回合林郁婷對手瑟瑞梅塔積極進攻想搶回分數，不過林郁婷搭配使出精湛防守能力，搭配適當出擊，仍然是以5:0拿下；最終回合瑟瑞梅塔已經慌了陣腳，打得越趨急躁，林郁婷仍然穩住氣場防守、進攻，還一度把瑟瑞梅塔打到流鼻血，最終林郁婷再度以5:0橫掃奪下金牌。

▲林郁婷奪下巴黎奧運女子拳擊金牌，寫下歷史紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
▲林郁婷奪下巴黎奧運女子拳擊57公斤級金牌，寫下歷史紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
林郁婷頒獎聽國旗歌爆哭！波蘭、土耳其選手上演世紀大和解

然而在頒獎典禮上，林郁婷站上冠軍王位，現場開始放起國旗歌，賽程間強忍的堅強以及辛苦，讓林郁婷整個壓力釋放大哭，一旁的銀牌波蘭選手Julia Szeremeta以及銅牌的土耳其選手Esra Yildiz都給予林郁婷安慰，最後三人還互相擁抱，4名拳擊獎牌得主開心自拍留下紀念。

對比過去土耳其選手在打輸比賽後高舉雙手比「X」手勢以及波蘭選手在賽前在IG發出梗圖嗆聲，這場頒獎典禮上演世紀大和解的場面，不少觀眾都直呼：「我也跟著哭了，最後波蘭跟土耳其選手終於擁抱郁婷，大家真的都辛苦了」、「太好哭了....林郁婷真的是全然的壓力釋放，好開心最後選手們的互相擁抱，真的大和解了！」

▲林郁婷在頒獎典禮時落淚爆哭，最終銀牌波蘭選手、銅牌土耳其選手都給予她安慰擁抱，4位獎牌得主也一起拍照留念。（圖/達志影像/美聯社）
▲林郁婷在頒獎典禮時落淚爆哭，最終銀牌波蘭選手、銅牌土耳其選手都給予她安慰擁抱，4位獎牌得主也一起拍照留念。（圖/達志影像/美聯社）
而對於在頒獎典禮上爆哭，林郁婷在賽後也表示：「當下許多回憶湧上心頭，包括曾被打到流鼻血，甚至也曾倒在擂台上，很多時候打到沒有力了，但還是不斷告訴自己要堅持下去，如今才能站在這個位置，而我總算可以很驕傲地告訴大家，我做到了！」

▲林郁婷站上巴黎奧運頒獎台最頂峰，回憶跑馬燈湧現，她也感動落淚。（圖／美聯社／達志影像）
▲林郁婷站上巴黎奧運頒獎台最頂峰，回憶跑馬燈湧現，聽到國旗歌一放，她也感動落淚。（圖／美聯社／達志影像）

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