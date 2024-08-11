詹皇最後一舞奪MVP、與Curry進最佳五人　4年後洛杉磯奧運不打了

我是廣告 請繼續往下閱讀
美國男籃順利拿下金牌，這是James、Curry和Kevin Durant這3位NBA本世紀的門面人物，首次在奧運的首次合體，但也是最後一舞。他們完成了他們一年前對彼此、對美國隊、對國家的承諾。
39歲的詹皇老當益壯，他出賽32分鐘，12投6中，攻下14分6籃板10助攻2抄截1阻攻。本屆奧運會，場均到14.2分6.8籃板8.5助攻1.3抄截，投籃命中率66%，三分命中率30.8%，罰球命中率73.3%，榮獲賽會MVP。
LeBron James奧運最後一舞 4年後不打了
賽後，James接受訪問時表示，確認這就是自己的最後一屆了：「我認為自己不會打2028年洛杉磯奧運會，其實我之前也沒覺得我會打巴黎奧運會。但年後，我不會打了。」
而一開始狀態不佳的Curry，在最後兩戰合拿60分，今天在金牌戰三分球12投8中，轟下24分。本屆場均14.8分3.2籃板2.5助攻，投籃命中率50%，三分命中率47.8%，罰球命中率100%。
本屆奧運男籃最終的最佳五人為：
LeBron James（USA）
Stephen Curry（USA）
Nikola Jokic（Serbia）
Dennis Schroder（Germany）
Victor Wembanyama（France）
更多「2024巴黎奧運」相關新聞。