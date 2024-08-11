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U:NUS七夕拿水槍狂射粉絲！唱一半「金曲歌后」衝上台　全場嗨翻

▲U:NUS台中圓滿劇場開戶外演唱會，與粉絲「水槍大戰」共度浪漫七夕，還有金曲歌后孫盛希助陣。左起為高有翔、蔡承祐、孫盛希、高胥崴、吳昱廷。（圖／滾石唱片提供）
▲U:NUS台中圓滿劇場開戶外演唱會，與粉絲「水槍大戰」共度浪漫七夕，還有金曲歌后孫盛希助陣。左起為高有翔、蔡承祐、孫盛希、高胥崴、吳昱廷。（圖／滾石唱片提供）

記者朱祖儀／綜合報導

「人氣全創作唱跳男團」U:NUS於8月10日在台中戶外圓滿劇場舉辦「WELCOME TO THE A-TOWN」七夕夏日限定場演唱會，與歌迷共度浪漫情人節，不僅在台上大玩水槍，還有金曲歌后孫盛希前來助陣。開場U:NUS團員輪番帥氣登場，首套造型呼應戶外舞台，展現全新野性迷彩套裝，蔡承祐更露出結實腹肌，帶來氣勢十足的〈金感情〉、〈榜首〉、〈All In〉、〈A-TOWN〉組曲，與13位舞者熱力唱跳，揭開演唱會序幕。

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團員演唱兩兩合作的歌曲〈嗚嗚嗚〉、〈不歸路〉，以及震撼全場的〈霸王別姬〉後，U:NUS介紹甫出道的師妹新生代雙人唱作組合「KAXA」出場，搶先透露兩團攜手合作，為全新戲劇《Ｘ！又是星期一》共創主題曲〈不怕星期一〉，更現場帶來首唱，讓歌迷驚喜不已，KAXA兩位成員Kaį和Lexa也獻唱她們的創作單曲〈Sick〉，吸引全場觀眾。

隨後U:NUS換上第二套服裝，帶來「說說唱唱」環節，接力演唱各自的創作曲。歌迷已在年初舉辦的台北成軍週年演唱會上，搶先聽到多首創作的「半成品」，時隔半年，團員今在台中首次演出多首創作的完整版，獻給歌迷七夕驚喜。蔡承祐與高有翔合作〈失控的愛〉，以及高有翔的〈妳聽〉，兩首歌曲首次在專場演出，讓歌迷陶醉其中。高有翔和吳昱廷帶來〈分手信〉時，搖滾區粉絲紛紛呼應歌詞「怎麼天又下著雨滴」，拿出水槍打造雨幕。吳昱廷唱到〈里昂〉時更忍不住現場落淚，向粉絲喊：「今天是七夕，這首歌獻給你們！」吳昱廷隨後帶來同名創作嘻哈歌曲〈吳昱廷〉，炒熱現場氣氛。吳昱廷和高胥崴也帶來〈鬆餅〉的完整全曲，並大秀性感椅子舞，讓歌迷嗨翻尖叫不斷。

演唱會進行一半，U:NUS透露還有「重磅鑲金」嘉賓即將登場，隨即音樂前奏落下，揭曉驚喜嘉賓正是甫拿下金曲歌后的師姐孫盛希，與U:NUS共同演出舞曲〈暈嗎〉，孫盛希也展現勤練有成的「快嘴饒舌」和唱跳，獲得滿場歡呼，最後也帶來經典歌曲〈眼淚記得你〉。U:NUS接續帶來性感的〈塔莉亞〉麥克風舞，唱到〈D.N.D.〉時，更教台下UNi們比講電話手勢，一起大跳「麥擱卡舞」。

演唱到〈Honey〉時，大屏幕上出現「Kiss Cam」邊框，團員兩兩對鏡頭擺pose邀觀眾模仿互動，更下舞台發送掛著手寫小卡的永生花，與歌迷們共同慶祝七夕情人節，現場氣氛十分溫馨熱絡。呼應七夕情人節，團員吳昱廷也表示：「希望大家都能找到很愛的人，和他們在一起長長久久，希望我們的歌也能陪你們長長久久！」

▲U:NUS台中圓滿劇場開戶外演唱會 與粉絲「水槍大戰」共度浪漫七夕。（圖／滾石唱片提供）
▲U:NUS演唱會無預警中止，原來是要開始「玩水」。（圖／滾石唱片提供）
安可第一首歌，U:NUS帶來新歌〈只剩幾分鐘〉後，無預警宣布因時間因素，演唱會「到此為止」，讓全場歌迷錯愕不已。沒想到LED屏幕突然顯示大字「玩水囉！」，團員隨即帶著水槍返回舞台，走入觀眾席嗨唱〈U & US〉和〈修理偶〉，和粉絲拿水槍射向彼此，玩得不亦樂乎，將氣氛推向最高潮。最後屏幕彩蛋出現〈只剩幾分鐘〉MV首播，MV由團員高有翔執導、高胥崴擔綱主演，讓歌迷驚呼連連，演唱會也劃下圓滿句點。

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