U:NUS七夕拿水槍狂射粉絲！唱一半「金曲歌后」衝上台 全場嗨翻
▲U:NUS台中圓滿劇場開戶外演唱會，與粉絲「水槍大戰」共度浪漫七夕，還有金曲歌后孫盛希助陣。左起為高有翔、蔡承祐、孫盛希、高胥崴、吳昱廷。（圖／滾石唱片提供）
記者
朱祖儀／綜合報導
｜ 2024-08-11 07:28:32 2024-08-11 07:31:47
「人氣全創作唱跳男團」U:NUS於8月10日在台中戶外圓滿劇場舉
辦「WELCOME TO THE A-TOWN」七夕夏日限定場演唱會，與歌迷共度浪漫情人節，不僅在台上大玩水槍，還有金曲歌后孫盛希前來助陣。 開場U:NUS團員輪番帥氣登場，首套造型呼應戶外舞台， 展現全新野性迷彩套裝，蔡承祐更露出結實腹肌，帶來氣勢十足的〈 金感情〉、〈榜首〉、〈All In〉、〈A-TOWN〉組曲，與13位舞者熱力唱跳， 揭開演唱會序幕。
團員演唱兩兩合作的歌曲〈嗚嗚嗚〉、〈不歸路〉， 以及震撼全場的〈霸王別姬〉後，U:NUS介紹甫出道的師妹新生 代雙人唱作組合「KAXA」出場，搶先透露兩團攜手合作， 為全新戲劇《Ｘ！又是星期一》共創主題曲〈不怕星期一〉， 更現場帶來首唱，讓歌迷驚喜不已，KAXA兩位成員 Kaį和Lexa也獻唱她們的創作單曲〈Sick〉， 吸引全場觀眾。
隨後U:NUS換上第二套服裝，帶來「說說唱唱」環節，
接力演唱各自的創作曲。 歌迷已在年初舉辦的台北成軍週年演唱會上，搶先聽到多首創作的「 半成品」，時隔半年，團員今在台中首次演出多首創作的完整版， 獻給歌迷七夕驚喜。蔡承祐與高有翔合作〈失控的愛〉， 以及高有翔的〈妳聽〉，兩首歌曲首次在專場演出， 讓歌迷陶醉其中。高有翔和吳昱廷帶來〈分手信〉時， 搖滾區粉絲紛紛呼應歌詞「怎麼天又下著雨滴」， 拿出水槍打造雨幕。吳昱廷唱到〈里昂〉時更忍不住現場落淚， 向粉絲喊：「今天是七夕，這首歌獻給你們！」 吳昱廷隨後帶來同名創作嘻哈歌曲〈吳昱廷〉，炒熱現場氣氛。 吳昱廷和高胥崴也帶來〈鬆餅〉的完整全曲，並大秀性感椅子舞， 讓歌迷嗨翻尖叫不斷。
演唱會進行一半，U:NUS透露還有「重磅鑲金」嘉賓即將登場，
隨即音樂前奏落下， 揭曉驚喜嘉賓正是甫拿下金曲歌后的師姐孫盛希，與U:NUS共同 演出舞曲〈暈嗎〉，孫盛希也展現勤練有成的「快嘴饒舌」和唱跳， 獲得滿場歡呼，最後也帶來經典歌曲〈眼淚記得你〉。U:NUS接 續帶來性感的〈塔莉亞〉麥克風舞，唱到〈D.N.D.〉時， 更教台下UNi們比講電話手勢，一起大跳「麥擱卡舞」。
演唱到〈
Honey〉時，大屏幕上出現「Kiss Cam」邊框，團員兩兩對鏡頭擺pose邀觀眾模仿互動， 更下舞台發送掛著手寫小卡的永生花， 與歌迷們共同慶祝七夕情人節，現場氣氛十分溫馨熱絡。 呼應七夕情人節，團員吳昱廷也表示：「 希望大家都能找到很愛的人，和他們在一起長長久久， 希望我們的歌也能陪你們長長久久！」 安可第一首歌，U:NUS帶來新歌〈只剩幾分鐘〉後， ▲U:NUS演唱會無預警中止，原來是要開始「玩水」。（圖／滾石唱片提供） 無預警宣布因時間因素，演唱會「到此為止」， 讓全場歌迷錯愕不已。沒想到LED屏幕突然顯示大字「玩水囉！」 ，團員隨即帶著水槍返回舞台，走入觀眾席嗨唱〈U & US〉和〈修理偶〉，和粉絲拿水槍射向彼此，玩得不亦樂乎， 將氣氛推向最高潮。最後屏幕彩蛋出現〈只剩幾分鐘〉MV首播，M V由團員高有翔執導、高胥崴擔綱主演，讓歌迷驚呼連連， 演唱會也劃下圓滿句點。