奧運1600公尺接力美國太狠了！第1棒「讓16歲選手跑」　觀眾傻眼

晚安巴黎！美國男籃Curry奧運金牌戰飆24分　秀招牌「睡覺」手勢

▲巴黎奧運男籃決賽今天登場，美國以98比87擊敗地主法國，締造奧運5連霸大業，柯瑞（Stephen Curry）狂飆24分。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴黎奧運男籃決賽今天登場，美國以98比87擊敗地主法國，締造奧運5連霸大業，柯瑞（Stephen Curry）狂飆24分。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

Curry領軍奪金！巴黎奧運男籃決賽今（11）日登場，美國奧運男籃隊以98:87擊敗地主法國，締造奧運5連霸，金州勇士招牌球星柯瑞（Stephen Curry）狂飆24分，還有8記三分球，拿下24分1籃板5助攻2抄截。比賽第四節關鍵時刻，Curry狂飆4記三分球，也在進球後做出「晚安」的招牌手勢，勇奪巴黎奧運男籃金牌。

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Stephen Curry做到了　美國男籃史上最強陣容

這屆美國男籃可說是史上最強陣容，詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant）、恩比德（Joel Embiid）都是得過NBA年度最有價值球員（MVP）殊榮的超級球星，其中Stephen Curry第一次打奧運就得金牌，表現十分亮眼。

由於美國隊太過強大，Stephen Curry進球後也受到歡呼，並且他不得分也沒關係，隊友都紛紛跳出來幫助球隊拉開比數。

美國隊在比賽中跟法國隊打出火氣，Booker跟對手大動肝火，美國隊贏球後，也用國旗慶祝，Stephen Curry更是做出「洗洗睡」的招牌手勢，強調團隊有多強大。

Stephen Curry賽後瘋狂慶祝，還拍下影片，寫下「123！金牌」，也首度穿上美國球衣站上奧運殿堂，十分開心。

▲Stephen Curry賽後瘋狂慶祝，還拍下影片，寫下「123！金牌」。（圖／美聯社／達志影像）
▲Stephen Curry賽後瘋狂慶祝，還拍下影片，寫下「123！金牌」。（圖／美聯社／達志影像）

▲美國隊在比賽中跟法國隊打出火氣，Booker跟對手大動肝火，美國隊贏球後，也用國旗慶祝，Stephen Curry更是做出「洗洗睡」的招牌手勢，強調團隊有多強大。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國隊在比賽中跟法國隊打出火氣，Booker跟對手大動肝火，美國隊贏球後，也用國旗慶祝，Stephen Curry更是做出「洗洗睡」的招牌手勢，強調團隊有多強大。（圖／美聯社／達志影像）

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