影／Curry兩戰轟60分！談三分球「4連擊」：第一球進了感覺就來了

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Curry今天在金牌戰三分球12投8中，轟下24分，末節最後一度連續命中4記三分球。本屆他場均14.8分3.2籃板2.5助攻，投籃命中率50%，三分命中率47.8%，罰球命中率100%。
Curry最後兩戰打出爆炸性表現，4強戰加金牌戰合計命中17記三分球、得到60分，而在4強戰之前他場均只有7分，他賽後坦言在金牌戰落幕那一刻自己如釋重負。而談到最後的三分球「4連擊」，他表示，第一球進了之後，自己感到一切感覺都來了。
「當時，你的大腦是一片空白的，不會想到場上情況，就是出手，感謝老天，第一球進了之後，一切都穩定了下來，之後的節奏、流暢以及自信隨之而來。」Curry談到贏下這場比賽的感覺時說道，「如釋重負的感覺，這不是很容易，但是我很興奮，這比我所所期望的更多。所以，我感到很興奮。」
Curry兩戰轟60分 Booker：他是史上最佳射手
根據ESPN報導，Curry過去兩場比賽中共拿下60分，這是美國男籃單屆奧運在連續2場比賽中一名球員所能得到的最高總得分。Curry以這偉大的紀錄作為了他生涯奧運的完美結局。
Devin Booker表示，當Curry找到手感時，其他人就是負責把球給他，退到一邊就對了：「我們以前也見過這種情況。當隊裡有狀態火熱的球員時，你就得不斷找到他。Curry是史上最偉大的射手，今天又一次證明了這一點，」
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